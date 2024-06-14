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Законодательство РК

Оправданный бывший глава ДЧС Алматы хотел отсудить у государства 100 млн тенге

Касыбаев, экс-начальник ДЧС Алматы, приговор, оправданный, суд, государство, компенсация, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 17:54 Фото: ДЧС ЗКО
Бывший начальник ДЧС Алматы Руслан Касыбаев, который сначала был осужден за злоупотребление властью, а потом оправдан, обратился в суд за возмещением морального вреда, сообщает Zakon.kz.

Как указано в судебном кабинете, приговором военного суда Алматинского гарнизона от 26 июня 2023 года Касыбаев был оправдан за отсутствием состава уголовных правонарушений. Однако постановлением судебной коллегии по уголовным делам Военного суда от 14 сентября 2023 года оправдательный приговор Касыбаеву заменили на обвинительный. Он был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 450 ч. 1 УК РК, и приговорен к трем годам лишения свободы. Осужденный "дошел" до Верховного суда. И постановлением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда от 12 декабря 2023 года он был снова оправдан и отпущен на свободу.

"Истец обратился в суд с иском к Министерству финансов о компенсации морального вреда в размере 100 000 000 тенге, обосновывая требования тем, что за ним признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс. Истец находился в орбите незаконного уголовного преследования более полутора лет, испытывая нравственные страдания, а именно чувствуя унижение, раздражение, подавленность, стыд, отчаяние, состояние дискомфорта", – указано в судебном документе Алмалинского райсуда.

В итоге суд решил иск Руслана Касыбаева о возмещении морального вреда удовлетворить частично.

"Взыскать с государственной казны Республики Казахстан в пользу Касыбаева Руслана Амирзадаевича в возмещение морального вреда сумму в размере 3 000 000 тенге. Обязанность по выплате указанных сумм за счет государственной казны РК возложить на Министерство финансов как администратора бюджетной программы. В удовлетворении в остальной части отказать", – говорится в решении.

27 сентября 2023 года в Антикоррупционной службе рассказали о приговоре Касыбаеву.

По версии следствия, он "незаконно оплатил подрядной организации полную стоимость за фактически невыполненные объемы работ и без положительного заключения технадзора принял в эксплуатацию одну из пожарных частей города". Он был признан виновным в злоупотреблении властью и приговорен к трем годам лишения свободы.

А в январе 2024 года, сообщая об освобождении Касыбаева, официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов заявил, что ведомство не согласно с таким решением суда, и Генеральная прокуратура готовит протест.

В феврале 2024 года Касыбаева назначили временно исполняющим обязанности начальника ДЧС Западно-Казахстанской области.

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