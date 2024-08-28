Потерявшая в ДТП семью казахстанка отсудила у государства 3,5 млн тенге

В Актобе женщина, которая в суде доказала невиновность в аварии, в которой погибла ее семья, отсудила компенсацию за моральный вред, сообщает Zakon.kz.

После оправдательного вердикта женщина обратилась в суд №3 города Актобе с иском о возмещении морального вреда, причиненного из-за уголовного преследования, а также взыскании трат на адвоката.

Как сообщили в пресс-службе суда №3 Актобе, ранее приговором Айтекебийского районного суда истец была оправдана, и за ней признали право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконным привлечением к уголовной ответственности.

"В рамках уголовного дела ей было предъявлено обвинение в том, что Ж. выехала на встречную полосу и допустила столкновение с грузовой машиной, в результате столкновения пассажиры, находящиеся в автомашине Ж., скончались. По результатам рассмотрения уголовного дела суд признал ее невиновной по предъявленному обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц", – сообщили в суде.

В период следствия женщина находилась под подпиской о невыезде.

"Суд, учитывая, что истец была ограничена в свободе передвижения, степень полученных нравственных страданий, так как она в случившемся ДТП потеряла свою семью, в том числе троих несовершеннолетних детей, взыскал в пользу Ж. 2 000 000 тенге в качестве компенсации морального вреда, а также убытки, связанные с оплатой услуг адвоката в рамках уголовного процесса, в размере 1 300 000 тенге", – сообщили в суде.

ДТП произошло 21 февраля 2023 года на 938 км автодороги Самара – Шымкент. Автомобиль Mitsubishi Montero Sport выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo. За рулем Mitsubishi находилась 29-летняя женщина, ее госпитализировали. Пассажиры – 31-летний глава семьи и трое несовершеннолетних детей (2017, 2015 и 2020 года рождения) – от полученных травм скончались на месте. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого под суд попала водитель джипа. 26 марта 2024 года суд оправдал ее в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. В суде установили, что Mitsubishi не выезжал на встречную полосу. На встречку выехал большегруз Volvo, когда пытался обогнать бензовоз.