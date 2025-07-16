Бывшее руководство аэропорта Усть-Каменогорска будут судить за хищение 157 млн тенге – подробности дела

Бывшее руководство аэропорта Усть-Каменогорска будут судить за разворовывание имущества воздушной гавани, сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 16 июля 205 года, расследование в отношении руководства АО "Аэропорт-Усть-Каменогорск" завершено. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, хищения вверенного имущества в особо крупном размере, а также легализации денег, полученных преступным путем

"В течение пяти лет бывший президент и другие должностные лица АО организовали систематическое хищение денежных средств посредством завышения окладов, фиктивных премий и заключения мнимых договоров. Похищенные суммы впоследствии обналичивались через кассу. Транспортные средства АО выведены с баланса и реализованы аффилированным лицам по цене, многократно заниженной по сравнению с их рыночной стоимостью", – сообщили в АФМ.

Во время следствия также выявили факты сдачи в аренду коммерческой недвижимости АО на льготных условиях: по заниженным тарифам и с уменьшением размера арендуемой площади.

Общий ущерб государству составил 157 млн тенге. С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью 126 млн тенге: четыре квартиры, земельный участок, две машины.

Подозреваемые помещены под стражу.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

20 июня 2025 года в АФМ рассказали, чем закончилась скандальная история с Восточно-Казахстанским техническим университетом им. Д. Серикбаева (ВКТУ) и ТОО "Технопарк "Алтай".