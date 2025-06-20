Завершена скандальная история с одним из ведущих вузов страны

В Восточно-Казахстанской области незаконно передали частнику весомую долю ТОО, созданного при одном из ведущих вузов страны, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили 20 июня 2025 года в Агентстве по финансовому мониторингу, речь идет о Восточно-Казахстанском техническом университете им. Д. Серикбаева (ВКТУ) и ТОО "Технопарк "Алтай".

Вуз обеспечивает подготовку специалистов для металлургии, машиностроения, энергетики, медицинской техники и других на базе 17-ти научных центров, лабораторий и научно-производственных площадок. Созданное при нем в 2008 году ТОО "Восточно-Казахстанский региональный технопарк "Алтай" ориентировалось на развитие инновационной инфраструктуры региона. Как показала прокурорская проверка, с течением времени состав учредителей изменился, вместе с ним изменения претерпел и контроль над ключевыми активами.

"В 2018-2020 годах бывшим руководством университета незаконно передана в частные руки мажоритарная государственная доля в размере 78% в уставном капитале ТОО "Технопарк "Алтай". В рамках исполнения поручения главы государства о возврате незаконно выведенных активов приняты меры по возвращению университету 100% доли в ТОО "Технопарк "Алтай" в виде здания площадью 8 тыс. кв. м и земельного участка площадью 1,3 га общей стоимостью 1,5 млрд тенге", – сообщили в АФМ.

Возвращенные активы будут использованы для размещения лабораторного и учебного фондов, а также для развития медицинского инновационного кластера по выпуску продукции для травматологии, ортопедии и онкологического протезирования.

Работа по возврату активов будет продолжена.

Ранее в собственность государства вернули Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ).