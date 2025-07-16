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Общество

К казахстанцам, планирующим поездку в отпуск, обратились с важным предупреждением

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 14:03 Фото: Zakon.kz
Казахстанцев, собирающихся в турпоездки, предупредили об участившихся случаях мошенничеств при покупке туров, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Фонде "Туристiк Камкор" 16 июля 2025 года, прикрываясь вывесками турагентов и туроператоров, мошенники создают фальшивые аккаунты в Instagram, заманивая потенциальных туристов невероятно низкими ценами на "горящие" путевки. Люди переводят деньги, но в итоге остаются без отпуска и сбережений.

Как действуют мошенники?

  • Фейковые Instagram-страницы: они создают аккаунты, имитирующие реальные туркомпании, часто используя чужие фото и отзывы.
  • Подозрительно низкие цены: мошенники предлагают путевки значительно ниже рыночной стоимости. Помните: слишком низкая цена – первый и главный признак обмана.
  • Срочность и давление: вас убеждают, что предложение "горит" и нужно срочно оплачивать, чтобы не упустить "выгодную" сделку.

Как обезопасить себя и свои деньги?

  • Будьте бдительны и осторожны. Не поддавайтесь на заманчивые предложения, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.
  • Тщательно проверяйте продавца. Прежде чем оплатить тур, убедитесь, что вы имеете дело с надежной и ответственной компанией. Например, почитайте отзывы в соцсетях.
  • Проверяйте наличие в списке системы гарантирования. Один из надежных способов проверки турагентства – наличие его в списке турагентств системы гарантирования в сфере выездного туризма. В этом списке представлены компании, сотрудничающие с туроператорами – субъектами Системы гарантирования. Ознакомиться со списком можно на официальном сайте "Туристік Қамқор" или в мобильном приложении "Tourcode".

Если вы уже стали жертвой мошенников, незамедлительно:

  • Сохраните все доказательства: скриншоты переписки, данные банковских переводов, реквизиты мошенников.
  • Обратитесь в правоохранительные органы: напишите заявление в полицию, предоставив все имеющиеся доказательства.
  • Сообщите о факте мошенничества в "Туристік Қамқор": это поможет предупредить других туристов и принять меры.

Ранее планирующих отпуск казахстанцев предупредили о риске завоза опасных инфекций.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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