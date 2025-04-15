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Общество

К казахстанцам, собравшимся покупать жилье, обратились с предупреждением

Казахстан, новый вид мошенничества, риэлторы, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 15:46 Фото: pixabay
15 апреля 2025 года казахстанцев предупредили о мошенничествах с риелторами при покупке жилья, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал о мошенниках aqparatsaqsysy, в Астане и Алматы участились случаи обмана при покупке квартир.

"Подписчики нашли квартиру для покупки, созвонились с риелтором и договорились о просмотре. На месте риелтор встретил их и попросил подписать договор, чтобы "гарантировать, что они не купят жилье без нее". Они подписали, осмотрели квартиру и ушли. Дома внимательно прочитали договор – оказалось, что они обязаны выплатить риелтору 500 000 тенге за ее услуги, даже если купят другую квартиру. Они созвонились с риелтором, которая уверяет, что договор касается только этой квартиры, но текст говорит об обратном. Для безопасности подписчики подали заявление в полицию, чтобы защитить свои права", – рассказали авторы каналы реальную историю их подписчика.

Чтобы не стать жертвой такого обмана:

  • внимательно читайте договор перед подписью. Если риелтор торопит или давит – это тревожный знак
  • снимайте копию договора и изучайте дома, желательно с юристом
  • не подписывайте документы с неясными формулировками, вроде "оплата услуг при любом исходе"
  • проверяйте риелтора: запрашивайте лицензию, читайте отзывы, работайте только через проверенные агентства
  • если что-то пошло не так, пишите заявление в полицию и сохраняйте все переписки и документы.

Казахстанцам рекомендуют доверять только официальным риелторским агентствам с хорошей репутацией. Если сделка кажется подозрительной, лучше отказаться.

Сегодня, 15 апреля, полиция Астаны заявила, что в последнее время участились случаи мошеннических звонков от имени "Астана-РЭК" и "Астана су арнасы". 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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