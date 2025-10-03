#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстанцы, мечтающие о "Болашаке", получили важное предупреждение

Образовательная программа Болашак, стипендия Болашак, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 16:18 Фото: Zakon.kz
К казахстанцам, желающим обучаться по "Болашаку", обратился АО "Центр международных программ" с важным предупреждением. В нем говорится об участившихся случаях мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, в последнее время неизвестные лица представляются сотрудниками центра и просят перевести деньги либо предлагают платные услуги "сопровождения" при поступлении на программы "Болашак" и "Научные стажировки".

"Все услуги центра предоставляются исключительно его сотрудниками и всегда на безвозмездной основе. Сотрудники центра используют корпоративные адреса электронной почты с доменом @bolashak.gov.kz", – говорится в официальном обращении за 3 октября 2025 года.

Также подчеркнуто, что вся достоверная информация размещается на официальных ресурсах.

Казахстанцев настоятельно просят быть внимательными.

"Не доверяйте посторонним предложениям и обращайтесь только к официальным источникам информации".АО "Центр международных программ"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.10.2025 16:18
Удаленка не засчиталась: выпускника "Болашака" обязали вернуть деньги за учебу в США

9 августа 2025 года были опубликованы списки обладателей международной стипендии "Болашак" и программы "Научные стажировки".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
