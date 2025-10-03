Казахстанцы, мечтающие о "Болашаке", получили важное предупреждение
К казахстанцам, желающим обучаться по "Болашаку", обратился АО "Центр международных программ" с важным предупреждением. В нем говорится об участившихся случаях мошенничества, сообщает Zakon.kz.
Как оказалось, в последнее время неизвестные лица представляются сотрудниками центра и просят перевести деньги либо предлагают платные услуги "сопровождения" при поступлении на программы "Болашак" и "Научные стажировки".
"Все услуги центра предоставляются исключительно его сотрудниками и всегда на безвозмездной основе. Сотрудники центра используют корпоративные адреса электронной почты с доменом @bolashak.gov.kz", – говорится в официальном обращении за 3 октября 2025 года.
Также подчеркнуто, что вся достоверная информация размещается на официальных ресурсах.
Казахстанцев настоятельно просят быть внимательными.
"Не доверяйте посторонним предложениям и обращайтесь только к официальным источникам информации".АО "Центр международных программ"
9 августа 2025 года были опубликованы списки обладателей международной стипендии "Болашак" и программы "Научные стажировки".
