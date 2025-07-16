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Общество

Казахстанский блогер оштрафован за распространение ложной информации

распространение в Сети ложной информации, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 18:33 Фото: pixabay
В области Жетысу вынесли приговор местному блогеру за распространение ложной информации, сообщает Zakon.kz.

В Талдыкорганским специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям области Жетысу рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении блогера К. по факту размещения блогером, распространения ложной информации – ч.5 ст.456-2 КоАП "Размещение, распространение ложной информации".

Cудом установлено, что 31 мая 2025 года К. являясь блогером и пользователем онлайн-платформ, в приложении Instagram на странице Krisp.tdk разместил ложную информацию, которая "создала условия нарушения прав и законных интересов гражданки К.А.", – отметили в информации.

"Факт размещения ложной информации подтверждается материалами дела, скринами публикаций социальной сети. Размещенный материал нарушает права, и законные интересы гражданки К.А. поскольку сведения в публикации не установлены в законном порядке". Талдыкорганский специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям

Гражданин К. свою вину не признал.

Согласно постановлению суда, гражданин К. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 456-2 КоАП. На него наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 117 960 тенге.

Ранее стало известно, что на шесть лет осудили блогера из Жетысу, который вымогал у бизнесмена 10 млн.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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