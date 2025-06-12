Блогера из Жетысу осудили на шесть лет за вымогательство 10 млн у бизнесмена

Каратальский районный суд области Жетысу 12 июня вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в вымогательстве в крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, в ноябре 2024 года подсудимый П., администратор страницы "ZohanTV", в социальной сети Instagram с аудиторией свыше 29 тыс. подписчиков требовал у предпринимателя К. 10 млн тенге за удаление видеоролика о некачественном строительстве жилья в Каратальском районе. Кроме того, он угрожал распространением аналогичных материалов, способных нанести ущерб деловой репутации бизнесмена.



При передаче денежных средств П. был задержан сотрудниками полиции.

Сторона обвинения просила суд признать подсудимого виновным по пункту 2 части 3 статьи 194 УК РК (вымогательство в крупном размере) и назначить ему наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. Потерпевший согласился с позицией гособвинителя и дополнительно потребовал компенсацию морального и материального ущерба. Подсудимый вину не признал и настаивал на оправдательном приговоре.

Суд признал П. виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. При этом суд учел наличие у подсудимого малолетних детей как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 350 тыс. тенге. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Блогера обвинили в вымогательстве двух миллионов тенге у бизнесмена в Атырау.