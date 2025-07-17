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Общество

Имущество на 500 млн тенге арестовали у казахстанцев, собравших миллиард на акции "ҚазМұнайГаза"

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 09:29 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) 17 июля 2025 года рассказали о пресечении деятельности финансовой пирамиды "Казмунайгаз Инвест" в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, финпирамида строилась на доверии и обещаниях быстрого и высокого дохода от покупки акций АО "Национальная компания "ҚазМұнайГаз".

"Подозреваемые убеждали граждан в прибыли в 50% каждые 15 дней. В действительности покупка ценных бумаг не производилась, а выплаты осуществлялись за счет привлечения новых участников. Минимальная сумма первоначального вклада составляла 500 тыс. тенге. В результате около 200 граждан стали жертвами финансовой пирамиды, вложив более 1 млрд тенге", – сказано в сообщении.

На преступные доходы подозреваемые купили два дорогих автомобиля (Tank 500, BMW X5), жилой дом и коммерческую недвижимость (ресторан) в Туркестанской области общей стоимостью свыше 438 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформили на родственников. С санкции суда на это имущество наложен арест.

Подозреваемые помещены под стражу. Следствие продолжается.

Ранее в АФМ рассказали о другой финпирамиде – Matic Basket, организаторы которой убеждали граждан инвестировать деньги в проект, обещая высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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