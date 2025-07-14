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Общество

Криптопирамида из Алматы "взорвала" СНГ: 1900 жертв, 80 млн тенге

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 09:57 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы заявил о блокировке деятельности очередной финансовой пирамиды. На этот раз речь идет о Matic Basket, сообщает Zakon.kz.

Известно, что организаторы, рекламируя себя через социальные сети YouТube, WhatsApp и Telegram, убеждали граждан инвестировать денежные средства в проект Matic Basket, обещая высокие дивиденды от майнинга и трейдинга на криптобирже.

Как сказано в релизе АФМ за 14 июля, размер вложений составлял от 5 000 тенге до 1 100 долларов. При этом документы, подтверждающие оплату пакетов, не выдавались, договоры и соглашения с вкладчиками не заключались.

Кроме того, за нового приглашенного участника организаторы обещали начисление дивидендов в размере 10% с каждой финансовой операции.

"В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 1900 граждан Казахстана и СНГ, которые вложили более 80 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК

В дополнении указано, что в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

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8 июля мы рассказывали о другой схеме мошенников. Тогда жители Алматы поверили псевдожилищной программе и лишились 50 миллионов тенге.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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