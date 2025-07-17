Министр обороны торжественно открыл военную поликлинику в Астане

Новое медицинское учреждение готово принимать до 300 пациентов в день и обслуживать как военнослужащих, так и членов их семей, а также ветеранов Вооруженных сил, сообщает Zakon.kz.

Открытие нового медицинского комплекса состоялось в торжественной обстановке. Под сопровождение военного оркестра министр обороны генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов и заместитель председателя РОО "Ветераны Вооруженных сил" генерал-майор в отставке Марат Нагуманов перерезали символическую ленту.

Фото: МО РК

На торжественном открытии также присутствовали представители Управления начальника тыла, ветераны Вооруженных сил и медицинские работники, которым предстоит работать в этой поликлинике.

Фото: МО РК

Генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов отметил, что расположение поликлиники выбрано не случайно. Рядом проживают военнослужащие со своими семьями, а также значительное число ветеранов ВС РК.

"Подразделение Главного военного клинического госпиталя Министерства обороны занимает ведущие позиции в системе военной амбулаторной службы, обеспечивая квалифицированную помощь тысячам военнослужащих и членам их семей. В здании проведен капитальный ремонт, перепланировка, закуплено современное оборудование", – сказал руководитель ведомства.

Фото: Zakon.kz

Глава Вооруженных сил Казахстана отметил, что перед персоналом военной поликлиники стоят большие задачи. В первую очередь врачи должны поднять качество оказания медицинской помощи на новую высоту.

"От вашего профессионализма, заботы, человечности зависят не только здоровье, но и моральный дух наших военнослужащих. Уверен, что вы оправдаете доверие и сделаете все возможное для повышения авторитета военной медицины и укрепления ее имиджа в обществе", – сказал министр обороны.

Фото: МО РК

После церемонии открытия военное руководство совершило обход кабинетов, оснащенных в соответствии с врачебным профилем и отвечающих современным требованиям.