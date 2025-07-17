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Общество

Казахстанские фтизиатры научились лечить сложные формы туберкулеза

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 13:43 Фото: Zakon.kz
Главный внештатный фтизиатр Минздрава, директор Национального научного центра фтизиопульмонологии Малик Аденов на брифинге в СЦК 17 июля 2025 года рассказал, как в Казахстане лечат от туберкулеза, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Малик Аденов отметил, что сегодня доступны все методы диагностики и лечения туберкулеза.

"Сегодня применяются все новые методы лечения, новые препараты и новые технологии. Мы смогли, например, сократить сроки лечения самой тяжелой лекарственно устойчивой формы туберкулеза с 24 месяцев до 9-12 месяцев. При этом применяются таблетированные формы препаратов, эффективность которых выше 90%. Это удобно и для пациентов, и для медперсонала", – сказал он.

Широкую лекарственно устойчивую форму туберкулеза если раньше врачи лечили, по его словам, 36 месяцев, то есть практически три года, то сегодня этот срок сократился до 1,5 года и эффективность с 50% выросла до 85%.

В целом в Казахстане последние 10 лет показатель заболеваемости туберкулезом снизился на 43%, распространенность снизилась на 52%, а смертность – на 75,6%. Также отмечается снижение активного контингента всех лиц с туберкулезом. По итогам 2024 года этот показатель снизился на 56% и составил 8 701 человек. Снижение активного контингента по итогам 6 месяцев 2025 года – на 609 человек, или 7%.

24 апреля 2025 года сообщалось, что в Казахстане изменены правила проведения мероприятий по профилактике туберкулеза. Согласно документу, к группе высокого риска по заболеванию туберкулезом относятся дети (0-17 лет).

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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