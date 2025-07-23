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Общество

Медсестрам в Казахстане разрешили вести прием пациентов и ставить диагноз

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 16:09 Фото: Zakon.kz
Директор Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи Минздрава Айгуль Касымова на брифинге в СЦК 23 июля 2025 года заявила о расширении функций медсестер в поликлиниках Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Айгуль Касымова сообщила, что в рамках делегирования функций от врача к медицинской сестре был расширен перечень состояний, с которыми они могут работать.

"Это не просто перераспределение нагрузки – это принципиально новый уровень роли медицинской сестры в системе здравоохранения", – добавила спикер.

Суть подхода заключается в следующем:

  • Пациенты получают доступ к медицинской сестре не только как к помощнику врача, но и как к полноценному специалисту, проводящему прием.
  • На приеме осуществляются опрос и идентификация социальных и психологических рисков, в том числе факторов уязвимости, условий жизни, питания, ухода и так далее.

Далее проводится объективный осмотр пациента, включая:

  • измерение жизненных показателей – пульса, давления, частоты дыхания;
  • антропометрию;
  • оценку состояния кожи, слизистых, стоп (включая тактильную и болевую чувствительность).
"Это позволяет сформировать обоснованную картину состояния пациента и выстроить последующие шаги. После этого медицинская сестра ставит сестринский диагноз, выполняет сестринские вмешательства в соответствии с классификатором, оформляет выписку амбулаторного лекарственного обеспечения, справки и дает рекомендации по плану динамического наблюдения. При необходимости осуществляется направление к врачу, что обеспечивает преемственность и безопасность маршрута", – пояснила Айгуль Касымова.

Внедряется также функция "самостоятельной записи" для пациентов, состоящих на динамическом наблюдении, формируются индивидуальные графики приема (самозапись), что способствует упорядочиванию потоков и упрощает маршрутизацию пациентов внутри поликлиник: пациенты теперь могут записаться на прием к профильным специалистам без посредничества регистратуры или участкового врача.

Еще одно нововведение – срок действия результатов клинико-диагностических услуг перед плановой госпитализацией увеличен с 10 дней до 1-3 месяцев, что снизило число повторных обследований.

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Ранее Айгуль Касымова сообщила, что время приема врачей в поликлиниках могут увеличить, чтобы более тщательно обследовать пациента и назначать более эффективное лечение.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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