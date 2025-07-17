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Общество

Нурдаулет Килыбай дал конкретные поручения относительно ситуации на МАЭКе

Ситуация на МАЭКе, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 16:20 Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
17 июля аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай посетил теплоэлектростанцию, расположенную на территории комплекса "МАЭК", и дал конкретные поручения по ликвидации аварийной ситуации.

За последнюю неделю из-за износа оборудования третий энергоблок два раза выходил из строя. В результате произошел временный сбой в подаче электроэнергии в Актау.

Второй энергоблок, прошедший капитальный ремонт, в настоящее время подключается в тестовом режиме, ожидается, что до вечера выйдет на полную мощность. Это позволит снять временные ограничения в производственном секторе. Для жителей города ограничений на электроэнергию нет.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

По словам генерального директора ТОО "МАЭК" Кенеса Уракова, в настоящее время станция выдает в энергосистему в общей сложности 357 МВт электроэнергии. Из-за неисправности третьего энергоблока ТЭС-2 работает на полной нагрузке.

"Без снижения температуры энергоблока до 160 градусов нет возможности открыть оборудование, провести технический осмотр. Этот процесс занимает до 2-3 дней. Сегодня третий энергоблок находится в стадии охлаждения. В настоящее время второй энергоблок прошел капитальный ремонт, в испытательном режиме вводится в эксплуатацию. К вечеру он заработает на полную мощность. В результате ожидается снятие ограничений в производственном секторе", – сообщил Кенес Ураков.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

По словам главы региона Нурдаулета Килыбая, планируется полная модернизация трех энергоблоков МАЭКа. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

"66% электросетей в Актау расположены под землей, и большинство из них были построены в советский период. Сеть общей протяженностью около 75 километров требует капитального ремонта. В этом направлении принимаются конкретные меры. На приобретение необходимых материалов были выделены средства из местного бюджета. Однако специальные кабели и провода поставляются в основном из-за рубежа. Это занимает определенное время. Как только будут доставлены материалы, мы сразу же приступим к работе", – сказал Нурдаулет Килыбай.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

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Айсулу Омарова
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