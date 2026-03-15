События

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай проголосовал на республиканском референдуме

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Сегодня, 15 марта, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай принял участие в республиканском референдуме по вопросу принятия новой Конституции Республики Казахстан.

Глава региона в 07:00 прибыл на избирательный участок №68, расположенный в 16-м микрорайоне города Актау, где сделал свой выбор.

голосование на референдуме, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 09:02

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Несмотря на раннее время, на избирательных участках региона наблюдается активное участие жителей. Мангистаусцы приходят на избирательные участки, что показывает высокую вовлеченность населения в важном общественно-политическом событии страны.

голосование на референдуме, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 09:02

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

После голосования аким области отметил важность референдума для будущего страны.

"Сегодня значимый день для нашей страны. Референдум – это важный демократический механизм, который позволяет гражданам выразить свое мнение и принять участие в принятии решений, определяющих будущее государства. Новая Конституция направлена на дальнейшее развитие нашей страны, укрепление принципов справедливости, законности и открытости. Уверен, что новая Конституция станет прочной основой для устойчивого развития Казахстана. Поэтому важно, чтобы каждый гражданин проявил гражданскую ответственность и сделал свой выбор", – сказал Нурдаулет Килыбай.

голосование на референдуме, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 09:02

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Отметим, что сегодня в Мангистауской области работает 261 референдумный участок. Общее число граждан, имеющих право участвовать в референдуме в регионе, составляет 444 198 человек. Для участников референдума созданы все необходимые условия для комфортного голосования.

голосование на референдуме, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2026 09:02

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Поскольку проведение референдума совпало с праздником Амал, жители региона приходят на избирательные участки в национальной одежде, создавая праздничную атмосферу и проявляя свою гражданскую активность.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
