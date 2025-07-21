Мошенница выманивала миллионы у предпринимателей Жамбылской области

Ранее судимая мошенница обманула бизнесменов Жамбылской области на 8,6 млн тенге. Ей дали срок – 4,5 года, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Таласского районного суда, мошенница в общей сложности обманула восемь человек.

"Таласским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении Н., обвиняемой в мошенничестве, совершенном неоднократно в отношении 8 лиц, – ст. 190 ч. 3 п. 3,4 УК РК "Мошенничество, совершенное в отношении двух или более лиц", "Мошенничество, совершенное неоднократно", – отмечается в сообщении.

Судом установлено, что ранее судимой за мошенничество подсудимой в 2024 году отсрочили наказание на три года в связи с наличием малолетнего ребенка. Кроме того, женщина не имела работы и постоянного источника дохода.

Для совершения преступлений она представлялась директором ТОО. В течение 2024 года под предлогом содействия в получении кредитов под льготные 5% в банке вводила в заблуждение граждан и незаконно присваивала их денежные средства. Для придания видимости легальности своей деятельности она заключала с потерпевшими фиктивные договоры об оказании услуг, обещая содействие в получении займов на развитие бизнеса", – говорится в материалах суда.

Общая сумма причиненного материального ущерба – более 8,6 млн тенге. В ряде случаев мошенница частично возвращала средства, создавая иллюзию добросовестности и тем самым привлекая новых жертв.

В результате судебного разбирательства вина подтверждена совокупностью доказательств, включая расписки, банковские квитанции, показания потерпевших и свидетелей.

Подсудимая вину признала частично, ссылаясь на передачу средств третьим лицам, якобы участвующим в кредитовании. При назначении наказания суд признал смягчающими обстоятельствами частичное признание вины, раскаяние в содеянном и наличие малолетнего ребенка 2017 г.р.

"Приговором суда Н. признана виновной по ст. 190 ч. 3 п. 3,4) УК, и ей назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 3 года в соответствии с ч.1 ст. 74 УК РК. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил гражданские иски потерпевших и взыскал с подсудимой Н. сумму более 8,6 млн тенге". Таласский районный суд

Приговор вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что семь кредитов почти на 4 млн тенге оформил акмолинец для мошенников.