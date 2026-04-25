Общество

Без денег и работы в Англии остались доверчивые казахстанцы: мошенницу ищут по всему миру

Фото: Zakon.kz
10 жителей Жамбылской области стали жертвами мошенницы, обещавшей им высокооплачиваемую работу в теплицах Англии, сообщает Zakon.kz.

На заманчивое объявление собирать грибы в Англии и получать зарплату больше миллиона тенге жители села Аса наткнулись в интернете год назад. Поэтому не задумываясь составили договоры, передает "Седьмой канал".

Для поездки в Англию люди взяли кредиты и займы у родственников, но как только женщина получила всю оплату за поездку, сразу исчезла и перестала выходить на связь. Потерпевшие утверждают, что перевели ей свыше 5 млн тенге.

"По данному делу в полиции завели уголовное дело, но толку от этого пока нет", – жалуются жертвы мошенницы.

По информации полицейских, расследовать дело начали восемь месяцев назад и даже установили личность 29-летней подозреваемой. Она объявлена в международный розыск.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее стало известно, как на детях-сиротах нажились чиновники в Жамбылской области.

Алия Абди
