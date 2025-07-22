Новая индустриальная Астана: в столице создадут около 15 тысяч рабочих мест
Фото: акимат Астаны
В рамках реализации обновленного Генерального плана до 2035 года в столице запланировано более 125 инвестиционных проектов: от логистических хабов до высокотехнологичных заводов.
Главная цель – развивать экономику, создавать рабочие места и модернизировать инфраструктуру города.
Благодаря этим проектам в Астане появится около15 тысяч новых рабочих мест. Это поможет многим горожанам найти работу и улучшить свой уровень жизни. Особенно активно развиваются такие направления, как логистика, сельское хозяйство, энергетика, медицина, туризм и высокие технологии.
Фото: акимат Астаны
Среди ключевых проектов:
- Логистический парк на 223 га вдоль трассы Астана – Караганда;
- Аграрная индустриальная зона на 87 га с переработкой сельхозпродукции;
- Завод глубокой переработки пшеницы – около 300 рабочих мест;
- Экопарк "Энергия Астаны" для утилизации ТБО с генерацией электроэнергии;
- Агрохимический комплекс по производству удобрений;
- Предприятие по выпуску бронетехники – до 1200 рабочих мест;
- Сервисный центр по обслуживанию электровозов – 400 рабочих мест и многие другие.
Фото: акимат Астаны
Новые предприятия дадут импульс развитию индустриальной зоны, увеличат долю реального сектора в экономике столицы и станут шагом к устойчивому и технологичному будущему Астаны.
Фото: акимат Астаны
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