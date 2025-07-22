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Общество

Новая индустриальная Астана: в столице создадут около 15 тысяч рабочих мест

В столице создадут около 15 тысяч рабочих мест, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2025 12:24 Фото: акимат Астаны
В рамках реализации обновленного Генерального плана до 2035 года в столице запланировано более 125 инвестиционных проектов: от логистических хабов до высокотехнологичных заводов.

Главная цель – развивать экономику, создавать рабочие места и модернизировать инфраструктуру города.

Благодаря этим проектам в Астане появится около15 тысяч новых рабочих мест. Это поможет многим горожанам найти работу и улучшить свой уровень жизни. Особенно активно развиваются такие направления, как логистика, сельское хозяйство, энергетика, медицина, туризм и высокие технологии.

Фото: акимат Астаны

Среди ключевых проектов:

  • Логистический парк на 223 га вдоль трассы Астана – Караганда;
  • Аграрная индустриальная зона на 87 га с переработкой сельхозпродукции;
  • Завод глубокой переработки пшеницы – около 300 рабочих мест;
  • Экопарк "Энергия Астаны" для утилизации ТБО с генерацией электроэнергии;
  • Агрохимический комплекс по производству удобрений;
  • Предприятие по выпуску бронетехники – до 1200 рабочих мест;
  • Сервисный центр по обслуживанию электровозов – 400 рабочих мест и многие другие.

Фото: акимат Астаны

Новые предприятия дадут импульс развитию индустриальной зоны, увеличат долю реального сектора в экономике столицы и станут шагом к устойчивому и технологичному будущему Астаны.

Фото: акимат Астаны

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Айсулу Омарова
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