Машина в ворота или ворота на машину: казахстанка и ТРЦ выясняли в суде, кто виноват в аварии

Суд в Таразе определил, кто кому должен выплатить ущерб: владельцы торгового центра (ТРЦ) водителю за разбитую машину или водитель – за поврежденные ворота, сообщает Zakon.kz.

ТОО – собственник ТРЦ – подало иск в суд к автолюбительнице о взыскании материального ущерба. Водитель подала аналогичный встречный иск.

"В мае 2024 года ответчик У. при въезде в подземный паркинг ТРЦ на своем транспортном средстве марки Lexus RX 350 совершила столкновение с автоматическими воротами паркинга. ТОО утверждало, что автомобиль въезжал в паркинг без соблюдения скоростного режима, просило взыскать с ответчика сумму ущерба в размере 1,8 млн тенге. Гражданка У. предъявила встречный иск к ТОО, объяснив свою позицию тем, что при въезде в подземный паркинг автоматические ворота внезапно опустились, она не могла предотвратить столкновение. В результате автомобилю причинены механические повреждения. У. просила суд взыскать с ТОО компенсацию материального ущерба в размере 1,1 млн тенге и морального вреда в размере 1,5 млн тенге", – рассказали 22 июля 2025 года в пресс-службе Жамбылского областного суда.

Суд установил, что каких-либо препятствий при въезде в паркинг не было, ворота были открыты. Машина ехала с допустимой скоростью. Но при приближении к линии ворота опустились на Lexus.

"Согласно заключению эксперта, сбой в работе ворот был ввиду неизвестных причин. Их можно было выяснить только в момент происшествия. Таразский городской суд отказал ТОО в удовлетворении иска о взыскании ущерба с У., а ее встречный иск удовлетворен частично. С ТОО в пользу У. взыскан материальный ущерб в размере 1,1 млн тенге, госпошлина, стоимость услуги по оценке ущерба и оплата помощи представителя. Суд не установил правовых оснований для удовлетворения иска У. в части взыскания компенсации морального вреда", – сообщили в суде.

Судебная коллегия по гражданским делам Жамбылского областного суда решение суда первой инстанции оставила без изменения, судебные акты вступили в законную силу.

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