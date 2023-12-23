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66 человек тушат пожар в столичном ТРЦ "Хан Шатыр"

66 человек тушат пожар в столичном ТРЦ "Хан Шатыр" Фото: пресс-служба ДЧС Астаны
Пожар произошел 23 декабря в ТРЦ "Хан Шатыр" в Астане. Посетителей и работников торгового центра эвакуировали, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Астаны, 23 декабря в 14:00 пожарные подразделения выехали на поступившее сообщение о пожаре в ТРЦ "Хан Шатыр" на проспекте Туран.

"Уже через пять минут установили, что из заднего входа идет черный густой дым, происходит горение отдельно стоящей трансформаторной подстанции на 10 Кв и кабельной шахты на нулевом этаже. Угрозы распространения огня нет. Жертв и пострадавших нет", – сообщили в ДЧС.

Посетителей и работников ТРЦ эвакуировали. Пожар тушат 66 человек личного состава и 14 единиц техники ДЧС Астаны.

Ранее жителям Астаны напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности.

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