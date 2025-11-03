Казахстанец через суд добился от коммунальщиков денег за ремонт машины

Автовладелец через суд взыскал деньги с отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог за ремонт машины, поврежденной упавшими на нее ветками дерева, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривали в Таразе, где в марте 2025 года водитель Hyundai i20 остановился на светофоре перекрестка и в это время на машину упали большие ветки дерева. Согласно заключению эксперта, стоимость ремонта составила 1 млн тенге, рассказали в Таразском горсуде 3 ноября.

Мужчина просил суд взыскать с отдела материальный ущерб, госпошлину и расходы за услуги представителя в общей сумме более 1,1 млн тенге.

"Согласно сведениям "Казгидромета", максимальная скорость ветра в тот день составила 31 м/с. Ответчик просил отказать в удовлетворении иска, ссылаясь на то, что финансовые ресурсы из бюджета не предусмотрены для возмещения причиненного ущерба и происшествие является форс-мажором. Представитель страховой компании в суде пояснил, что падение дерева не является страховым случаем. Суд провел выездное судебное заседание с участниками процесса на место происшествия. Также суду была представлена видеозапись момента падения дерева на машину истца. Доказательств, подтверждающих доводы ответчика о наступлении форс-мажорных обстоятельств, не было представлено", – сообщили в суде.

Суд, исследовав все материалы и доказательства по делу, удовлетворил иск автовладельца, и с отдела ЖКХ в его пользу взыскано более 1,1 млн тенге.

Решение суда вступило в законную силу.

Другой казахстанец через суд доказал, что превысил скорость за рулем по уважительной причине, и ему отменили наказание.