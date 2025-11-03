#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.47
613.75
6.56
События

Казахстанец через суд добился от коммунальщиков денег за ремонт машины

коллаж с судьей и разбитой машиной, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 13:19 Фото: суд Тараза/ChatGPT
Автовладелец через суд взыскал деньги с отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог за ремонт машины, поврежденной упавшими на нее ветками дерева, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривали в Таразе, где в марте 2025 года водитель Hyundai i20 остановился на светофоре перекрестка и в это время на машину упали большие ветки дерева. Согласно заключению эксперта, стоимость ремонта составила 1 млн тенге, рассказали в Таразском горсуде 3 ноября.

Мужчина просил суд взыскать с отдела материальный ущерб, госпошлину и расходы за услуги представителя в общей сумме более 1,1 млн тенге.

"Согласно сведениям "Казгидромета", максимальная скорость ветра в тот день составила 31 м/с. Ответчик просил отказать в удовлетворении иска, ссылаясь на то, что финансовые ресурсы из бюджета не предусмотрены для возмещения причиненного ущерба и происшествие является форс-мажором. Представитель страховой компании в суде пояснил, что падение дерева не является страховым случаем. Суд провел выездное судебное заседание с участниками процесса на место происшествия. Также суду была представлена видеозапись момента падения дерева на машину истца. Доказательств, подтверждающих доводы ответчика о наступлении форс-мажорных обстоятельств, не было представлено", – сообщили в суде.

Суд, исследовав все материалы и доказательства по делу, удовлетворил иск автовладельца, и с отдела ЖКХ в его пользу взыскано более 1,1 млн тенге.

Решение суда вступило в законную силу.

Другой казахстанец через суд доказал, что превысил скорость за рулем по уважительной причине, и ему отменили наказание.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Сотрудники ЖКХ области Абай пытались незаконно вывести из бюджета более миллиарда тенге
17:14, 08 августа 2025
Сотрудники ЖКХ области Абай пытались незаконно вывести из бюджета более миллиарда тенге
Пять квартир на 19 млн тенге незаконно приватизировали в ВКО
12:18, 20 марта 2024
Пять квартир на 19 млн тенге незаконно приватизировали в ВКО
Житель Семея отсудил у акимата компенсацию за яму на дороге
01:55, 05 декабря 2024
Житель Семея отсудил у акимата компенсацию за яму на дороге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: