Новый элемент появится в паспортах казахстанцев

Министерство внутренних дел Казахстана работает над повышением уровня защиты национального паспорта. Об этом 22 июля 2025 года на заседании правительства заявил и.о. главы МВД РК Бауржан Аленов, сообщает Zakon.kz.

Во время его выступления в презентации продемонстрировали, как будет выглядеть обновленный казахстанский паспорт. В документе появится новый элемент защиты – снежный барс.

Фото: YouTube/pmkz

И.о. министра уточнил, что казахстанцы без визы могут посещать 43 страны.

"Паспорт соответствует всем международным стандартам, имеет все необходимые элементы защиты. Сейчас прорабатываем введение дополнительных степеней защиты", – рассказал Бауржан Аленов.

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