Детский паспорт в Казахстане: когда и как оформлять

Летние месяцы традиционно считаются периодом отпусков. Все больше семей отправляются в путешествия вместе с детьми. В этой связи казахстанцам напомнили о важности своевременного оформления всех необходимых документов, включая заграничный паспорт для ребенка, сообщает Zakon.kz.

В филиале Госкорпорации "Правительство для граждан" по Шымкенту уточнили, что оформить паспорт ребенку можно с момента его рождения.

Согласно законодательству Казахстана, каждый гражданин, независимо от возраста, обязан иметь собственный паспорт при выезде за границу.

Так, для получения паспорта родителям необходимо обратиться в любой Центр обслуживания населения города.

При себе следует иметь:

свидетельство о рождении ребенка,

удостоверение личности одного из родителей,

квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 4 МРП (15 728 тенге).

Присутствие хотя бы одного из родителей при подаче заявления обязательно.

Срок оказания услуги составляет до 15 рабочих дней.

"Дети быстро меняются внешне, и сотрудники пограничной службы порой не могут узнать ребенка по фотографии. В таких случаях паспорт подлежит замене, даже если срок его действия еще не истек. Для детей до 12 лет паспорт оформляется сроком на 5 лет, с 12 до 16 лет – на 10 лет. Кроме того, паспорт выдается бесплатно для таких категорий, как обладатели подвесок "Алтын алқа", Күміс алқа", дети-сироты, инвалиды, а также дети, оставшиеся без попечения родителей". Айнур Тобаева, директор филиала по городу Шымкенту

Кроме того, доступна услуга ускоренного получения заграничного паспорта. По желанию заявителя документ может быть оформлен в течение 1 или 3 рабочих дней при условии дополнительной оплаты за срочность.

Ранее казахстанцам рассказали о том, как занять очередь в центре обслуживания населения (ЦОНе) либо в спецЦОНе самостоятельно, с помощью смартфона.