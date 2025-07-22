Подстанции в области Абай готовятся к бесперебойной работе в морозы

Энергетики активно готовятся к зиме. В области Абай ведутся ремонтные работы. Специалисты системного оператора KEGOC обслуживают высоковольтные линии и подстанции. В целом ремонт проведут на 38 объектах.

Это позволит надежно обеспечивать электроэнергией регион во время зимнего максимума нагрузок.

Энергетики области Абай проводят масштабные работы по подготовке к зиме. Ремонт ведется, несмотря на жару, чтобы бесперебойно сохранять электроснабжение области Абай, Восточно-Казахстанкой области, южного региона и Шульбинской ГЭС.

Фото: АО KEGOC

Подстанция Семей 500 киловольт была введена в эксплуатацию в 2016 году. Она позволяет осуществлять электроснабжение потребителей южных регионов Казахстана. Кроме этого, подстанция обеспечивает электроснабжением потребителей города Семея и выдачу мощности электрической станции национального значения – Шульбинской ГЭС. Сейчас на подстанции ведутся плановые ремонтные работы. Необходимо подготовить объекты к работе в морозы, во время зимнего максимума нагрузок. По разработанному графику завершить ремонтные работы планируют до 1 октября.

"Проводим плановое техническое обслуживание. Важно чтобы в летний период мы все отработали. На данный момент идет ремонт управляемого шунтирующего рекатора "УШР". Ремонт планируем завершить до конца этого месяца. Также проходят другие плановые работы по высоковольтным линиям, на подстанциях. Мы стараемся вовремя завершить все запланированные работы", – рассказал начальник Семейских территориальных электрических сетей филиала АО "KEGOC" "ВОСТОЧНЫЕ МЭС" Канат Мубараков.

Фото: АО KEGOC

Ремонтная кампания на объектах началась весной и будет проходить до октября. На 2025 год в филиале запланированы ремонты на 38 объектах. Среди них подстанции, линии электропередачи, автотрансформаторы и несколько рабочих зданий. Энергетики успешно справляются с поставленной задачей. Уже выполнено более 60% от запланированных работ.

"Согласно плану на 2025 год, ремонтные работы проводятся на шести объектах линий электропередачи, на четырех объектах двух подстанций, в том числе ведется ремонт и техобслуживание зданий и сооружений. Ремонтные работы завершены на данный момент на 61 процент. В целом мы в Восточном филиале обслуживаем линии напряжения 500, 220,110 киловольт общей протяженностью 1974 километра, обеспечиваем своевременное и качественное обслуживание оборудования напряжением 500/220/110 киловольт", – рассказал заместитель главного инженера филиала АО "KEGOC" "ВОСТОЧНЫЕ МЭС" Сункар Таменов.

Фото: АО KEGOC

Стоит отметить, что подстанция Семей 500 киловольт играет ответственную роль в работе третьего транзита электроэнергии "Север-Юг" через Восток. Электросетевое оборудование и оснащение объекта впечатляющее. Протяженность электросетей напряжением 500 киловольт составляет 603 километра, 326 километров занимают линии электропередачи напряжением 220 киловольт. Подстанции отведена важная роль в бесперебойном обеспечении электроэнергией.

"Транзитная подстанция Семей 500 киловольт занимается транспортировкой электроэнергии напряжением 500, 220 киловольт по кольцу Север-Восток-Юг. Электричество по высоковольтным линиям направляется на подстанцию и оттуда распределяется и транспортируется на другие подстанции. Электроэнергию направляют туда, где сейчас есть нехватка", – рассказал Сункар Таменов.

Фото: АО KEGOC

На подстанции работают порядка 18 человек, включая дежурных электромонтеров, электрослесарей и мастеров по обслуживанию ПС. Кроме этого, есть бригады специалистов, которые приезжают из Усть-Каменогорска для выполнения запланированных работ.