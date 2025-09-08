Единственный в стране: в области Абай готовят специалистов по аэрофотогеодезии

В области Абай в рамках Года рабочих профессий состоялся пресс-тур, участники которого ознакомились с деятельностью одного из старейших колледжей региона.

Высший колледж геодезии, картографии и строительства, основанный в 1946 году, за десятилетия подготовил тысячи специалистов для разных отраслей. Сегодня в нем обучаются более 1 300 студентов, а образовательный процесс обеспечивают свыше 140 педагогов и 200 сотрудников.

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Особый статус колледжа заключается в том, что он остается единственным в Казахстане учебным заведением, готовящим специалистов в области аэрофотогеодезии. Здесь обучают профессионалов, которые разрабатывают карты, цифровые модели рельефа и ортофотопланы на основе данных, полученных с дронов, самолетов и спутников.

Особое внимание во время пресс-тура уделили уникальной подготовке специалистов в области аэрофотогеодезии. Заместитель директора колледжа по воспитательной работе Арайлым Исабекова отметила, что это направление остается единственным в стране, и выпускники востребованы не только в Казахстане, но и за его пределами.

"Основная цель пресс-тура – продемонстрировать возможности наших студентов, которые упорно постигают азы геодезической науки. Они неоднократно проявляли себя на уровне республики, и мы спешим поделиться своими наработками, особенно в свете Года рабочих профессий. По всем специальностям мы принимаем студентов на базе, как 9 так и 11 классов. Интерес к этой профессии у молодых людей только растет", – отметила Арайлым Исабекова.

Первокурсник колледжа Нурасыл Улыкбек рассказал, что профессия геодезиста – это не просто специальность.

"Быть геодезистом – это значит планировать будущее, изучать особенности земли. Именно этим мне понравилась моя профессия. Она открывает большие возможности для молодых людей. Готовясь к поступлению, я изучил много информации", – сказал Нурасыл Улыкбек.

С каждым годом интерес к специальностям растет. Так, в этом году студентами стали 510 абитуриентов. Колледж активно развивает международное сотрудничество. Расширяется практика дуального обучения: совместно с предприятиями разработано 16 образовательных программ. В прошлом году 45 преподавателей прошли стажировку на производственных базах. В октябре 10 студентов и 2 мастера производственного обучения отправятся в Германию на трехмесячную практику. Кроме того, студент 4 курса Нуралы Кумарбеков будет представлять Казахстан на международном чемпионате "EuroSkills Herning – 2025".

В ходе пресс-тура представителям СМИ и гостям мероприятия продемонстрировали инструменты, которые используют геодезисты в своей повседневной работе. Кроме того, гости осмотрели рабочие мастерские, где студенты овладевают важнейшими навыками рабочих профессий.

Отдельно отмечено, что в рамках пилотного проекта старшеклассники получили возможность одновременно с аттестатом о среднем образовании получить диплом о рабочей профессии. Это позволяет быстрее адаптироваться на рынке труда и продолжить дальнейшее обучение.

Пресс-тур показал развитие среднего профессионального образования региона, его вклад в подготовку востребованных кадров и новые возможности для молодых специалистов.