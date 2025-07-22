В Астане обсудили генплан: акцент на экологию, инвестиционные проекты, соцобъекты и транспорт

В Астане провели общественные обсуждения по внесению изменений и дополнений в генеральный план столицы до 2035 года. Для удобства участников были организованы по два зала и холла, где все желающие могли подробно ознакомиться с проектом и задать интересующие вопросы специалистам.

Кроме того, мероприятие транслировалось в прямом эфире на официальной странице Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Астаны в Facebook.

Стоит отметить, что в ходе работы над проектом генплана были учтены пожелания жителей столицы, в частности, касаемые благоустройства и строительства скверов, общественных пространств, социальных объектов.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Корректировка генплана обусловлена активным ростом населения, урбанизацией и необходимостью модернизации городской среды.

По предварительным итогам обсуждений, было зарегистрировано 1325 участников, большинство из которых поддержали проект. Окончательные итоги голосования будут подведены в течение двух рабочих дней.

В генплане столицы сделан акцент на повышение инвестиционной привлекательности, развитие современной и доступной социальной и транспортной инфраструктуры. В рамках проекта запланировано более 125 инвестиционных инициатив – от логистических хабов до высокотехнологичных предприятий в сферах энергетики, сельского хозяйства, медицины, туризма и IT. Реализация этих проектов позволит создать около 15 тыс. новых рабочих мест.

Главная цель – развитие экономики, создание новых рабочих мест и модернизация городской инфраструктуры.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Что касается основных направлений, то в генплане акцент делается на создании современной и доступной социальной инфраструктуры. К 2035 году в Астане планируется строительство 138 новых школ, 190 отдельно стоящих детских садов и 17 дворцов школьников.

К указанному сроку запланирован запуск 231 км скоростных маршрутов общественного транспорта, увеличение вместимости подвижного состава до 265 тыс. мест и рост доли пассажиров, выбирающих общественный транспорт, до 71%.

В Астане также появятся 750 новых дворовых и общественных пространств, в числе которых – линейный парк "Мыңжылдық" и пешеходный бульвар "Green Line".

Согласно проекту, в Астане увеличат площадь озеленения до 19 кв. м на одного жителя (в 2023 году – 14 кв. м). Для достижения этой цели объем озелененных территорий должен вырасти до 2615 га. На конец 2023 года этот показатель составил 2003,4 га.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Также проектом предусмотрено решение вопроса водоотведения: к 2035 году планируется строительство семи очистных сооружений с коллекторами, что позволит значительно повысить эффективность системы ливневой канализации.