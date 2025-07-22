Больше школ, транспорта и парков – что ждет столицу к 2035 году

В Астане стартовало общественное обсуждение проекта внесения изменений и дополнений в Генеральный план города до 2035 года. Проект показывает, каким станет город в будущем удобным, современным и комфортным для жизни.

Один из ключевых акцентов Генплана – это создание современной и доступной социальной инфраструктуры. До 2035 года в городе планируется построить 138 новых школ.

Также проект предусматривает строительство 190 отдельно стоящих детских садов. Кроме того, для развития дополнительного образования будет построено 17 дворцов школьников.

Фото: акимат города Астаны

Развивается и система общественного транспорта: планируется запуск 231 км скоростных маршрутов, увеличение вместимости подвижного состава до 265 тыс. мест и рост доли пассажиров, выбирающих общественный транспорт, до 71%.

Особое внимание в проекте уделено экологичности и благоустройству. К 2035 году уровень озеленения увеличится до 19 м² на одного жителя. Для этого площадь зеленых насаждений планируется довести до 2615 га.

Фото: акимат города Астаны

В городе появится более 750 новых дворовых и общественных пространств. Среди них – масштабные проекты: линейный парк "Мыңжылдық" и пешеходный бульвар "Green Line".

Также разработан мастер-план по благоустройству улицы Ш. Уәлиханова – от Кенесары до Жангелдина, где находятся популярные торговые центры.

Фото: акимат города Астаны

Корректировка Генплана обусловлена активным ростом населения, урбанизацией и необходимостью модернизации городской среды.