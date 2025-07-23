Как получить выплату по потере работы: все, что нужно знать уволенным казахстанцам

Фото: Zakon.kz

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 23 июля 2025 года, гражданам, потерявшим работу, напомнили о социальной выплате. Ее можно получить из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), сообщает Zakon.kz.

В ведомстве пошагово объяснили действия казахстанцев, которые потеряли работу. "Прежде всего – зарегистрироваться в качестве безработного в карьерном центре или через портал электронного правительства Электронной биржи труда. Участник системы обязательного социального страхования, независимо от причин увольнения, имеет право на социальную выплату по потере работы. Ее размер зависит от дохода за последние два года до регистрации лица в качестве безработного". Пресс-служба МТСЗН РК Проверить полноту и своевременность социальных отчислений граждане могут через портал электронного правительства или мобильное приложение банка второго уровня. "После регистрации в качестве безработного вам на телефон придет SMS-сообщение о праве на социальную выплату. Подтвердив его согласием, выплата будет вам назначена". Пресс-служба МТСЗН РК По состоянию на 1 июля 2025 года соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей работы получили 220,9 тыс. казахстанцев. По данным Минтруда, общая сумма выплат составила 62,2 млрд тенге.

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