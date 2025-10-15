#АЭС в Казахстане
Финансы

Выплата в связи с потерей работы: кому из казахстанцев и в каком размере она положена

Деньги, тенге, национальная валюта, кошелек с деньгами , фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 09:22 Фото: pexels
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 15 октября 2025 года, рассказали о социальной выплате по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 октября численность получателей соцвыплаты по случаю потери работы из ГФСС составила 285,2 тыс. человек, при этом 240,5 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 95 млрд тенге.

"В соответствии с действующим законодательством уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода".Пресс-служба МТСЗН РК

По данным ведомства, для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz;
  • в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
  • заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
  • в течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
  • если работа не найдена, в течение 3 рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Также эту услугу в онлайн-режиме можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

В Минтруда напомнили, что социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 09:22
Пенсионный возраст в Казахстане: когда женщины и мужчины будут уходить на заслуженный отдых в 63 года

Ранее стало известно, что в Казахстане размеры двух соцвыплат вырастут с 2026 года. Каких именно, можете узнать здесь.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
