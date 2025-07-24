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Общество

Сделать 1 июня официально выходным днем: когда будет принято решение

Детский лагерь, летний лагерь, лагерь для детей, лагерь для подростков, лагерь для школьников, школьные каникулы, летние каникулы, подростки, школьники, дети, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 13:01 Фото: Zakon.kz
Виуе-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в правительстве 24 июля 2025 года прокомментировал предложение депутатов сделать День защиты детей официальным выходным днем, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев отметил, что в Казахстане насчитывается на сегодня 10 государственных праздников и любое предложение по расширению перечня рассматривается и согласовывается с госорганами.

"Сделать 1 июля выходным днем – да, такое предложение, действительно, было. Сейчас идет обсуждение с госорганами экспертами. По итогам мы доведем до вас результаты этого обсуждения. До сентября эти обсуждения завершатся", – добавил он.

14 мая 2025 года Кенжегул Сейтжан на пленарном заседании нижней палаты Парламента РК предложил сделать День защиты детей – 1 июня – государственным праздником и, соответственно, выходным днем.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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