Будет ли 1 июня объявлен выходным днем в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в кулуарах Сената 26 марта 2026 года рассказал, что мешает сделать День защиты детей выходным днем, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос этот подняли журналисты. Они напомнили, что этот вопрос обсуждается с прошлого года.

"Нет, в этом году мы не планируем этот вопрос поднимать. Он будет подниматься после того, как будут выработаны совместные позиции с рядом министерств. Но это будет в 2027 году. В этом году данный вопрос с повестки снят", – сказал Аскарбек Ертаев.

Однако, по его словам, этот вопрос будет периодически рассматриваться, так как есть запрос общества.

"Это обсуждается и с социальными партнерами, и с работодателями, здесь различные мнения высказываются. На мой взгляд, прямо таких критических препятствий этому нет. Но любой выходной может стать дополнительной нагрузкой на работодателей – надо выплачивать премии, если праздник, это все должно обсуждаться на уровне расчетов. Если есть четкие расчеты и все согласны, тогда это мероприятие будет поддержано, всегда так было", – резюмировал он.

14 мая 2025 года Кенжегул Сейтжан на пленарном заседании нижней палаты Парламента РК предложил сделать День защиты детей – 1 июня – государственным праздником и, соответственно, выходным днем.