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Общество

Здоровье в приоритете: как Кокшетау меняет медицину для людей

Кокшетау, здоровье, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 15:56 Фото: региональная служба коммуникаций Акмолинской области
В Кокшетау идет последовательная и масштабная модернизация системы здравоохранения. Здесь больше не ограничиваются точечными улучшениями – город меняется в логике устойчивого, человеческо-ориентированного развития, передает Zakon.kz.

Одним из ключевых направлений стало улучшение инфраструктуры медицинских учреждений.

В областной детской больнице продолжается капитальный ремонт: активно ведутся работы в операционном блоке и палатах интенсивной терапии.


"Это позволит не только повысить качество лечения, но и создать условия, соответствующие современным требованиям безопасности и комфорта для самых маленьких пациентов", – отметил аким Кокшетау Ануар Кумпекеев.

Один из прорывных шагов 2025 года – строительство первого в регионе специализированного детского сада для детей с нарушением слуха. Его появление стало важным событием для многих семей, которые ранее сталкивались с отсутствием условий для раннего сопровождения и адаптации таких детей. Это не просто соцобъект – это шаг к настоящей инклюзии, к доступному дошкольному образованию с учетом особенностей каждого ребенка.

Особое внимание в Кокшетау уделяется пожилым людям.

"С 1 января 2025 года все пенсионеры города получили право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Для пожилых это не только мера социальной поддержки, но и реальный способ не выпадать из жизни города, свободно передвигаться, посещать врачей и участвовать в общественной жизни. Впервые на уровне города введены государственные выплаты на санаторно-курортное лечение – до 118 тысяч тенге на одного пенсионера. Это позволяет расширить спектр профилактических и восстановительных мероприятий, особенно важный в условиях постпандемийного периода", – рассказал градоначальник.

С марта в Кокшетау действует Центр активного долголетия. Здесь пожилые люди могут заниматься спортом, посещать обучающие курсы, участвовать в творческих кружках и даже проходить оздоровительные программы. Инициатива, реализуемая при поддержке акимата, уже доказала свою востребованность: сотни горожан старшего поколения обрели здесь новое пространство общения и самореализации.

Все эти усилия отражают системный подход. Власти понимают, что здравоохранение – это не только больницы и лекарства, но и среда, в которой человек чувствует заботу, имеет доступ к информации, услугам, транспорту и поддержке.

"Уже сегодня город работает над формированием безбарьерной среды, включая комфортный доступ к медицинским объектам для людей с инвалидностью, пожилых и маломобильных групп. В ближайших планах – цифровизация медицинских сервисов, развитие сети учреждений, обучение специалистов и внедрение новых форматов профилактики. Город стремится к тому, чтобы медицина перестала быть стрессом, а стала системой, в которой уважают личность, слышат пациента и делают ставку на качество жизни. Именно в этом – главное отличие новых подходов, формирующих в Кокшетау медицину будущего", – подытожил Кумпекеев.
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Фото Карина Негметова
Карина Негметова
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