От книгохранилищ до коворкинг-центров – как менялась библиотечная инфраструктура Астаны

В столичных библиотеках увеличилось количество читателей. Это стало результатом масштабной и последовательной работы по модернизации Централизованной библиотечной системы города, передает корреспондент Zakon.kz.

Насколько важен этот показатель, говорит и то, что 16 мая 2026 года глава государства подписал указ "О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации".

Но обо всем по порядку.

Новый этап развития для библиотек Астаны начался еще с 2000-х годов. Тогда в рамках программы "Столичная культура 2002-2005 годы" начали открываться библиотеки в жилых массивах, укреплялась материально-техническая база. В 2003 году открылась новая библиотека в поселке Интернациональный, а в мае 2004 года в поселке Мичурино с пунктом книговыдачи в селе Куйгенжар. В 2005 году библиотека появилась и в поселке Коктал. На тот момент книжный фонд составил 586 147 экземпляров, а число читателей увеличилось до 59 551 человек. А в 2012 году в одном из многоквартирных жилых домов появилась детская библиотека №5.

Фото: Централизованная библиотечная система Астаны

Но этого было недостаточно. Поэтому работа в данном направлении продолжилась.

В 2023 году акимату Астаны совместно с рядом заинтересованных министерств было поручено обеспечить модернизацию имеющихся в городе библиотек с преобразованием их в коворкинг-центры с использованием возможностей информационных технологий, а также рассмотреть вопрос выделения средств на строительство новых современных библиотек в каждом районе города.

Как результат, с 2023 по 2025 год были модернизированы 11 действующих библиотек, открыто 7 новых массовых и детских библиотек.

Фото: Централизованная библиотечная система Астаны

В частности, в 2024 году были открыты:

детская библиотека №1 – ул. А. Бекейхана, 25В, Есильский район;

массовая библиотека №8 – ул. Ж. Нажимеденова, 27, Алматинский район;

массовая библиотека №6 – ул. Косшыгулы, 8/2, Сарыаркинский район;

детская библиотека №6 – ул. Сыганак, 4, Нуринский район.

А в 2025 году в столице появились массовая библиотека №11 в районе Есиль, массовая библиотека №13в районе Алматы и детская библиотека №7 – в районе Сарыайшык. Таким образом, сеть Центральной библиотечной системы города Астаны состояла к 2025 году уже из 25 библиотек:

центральная городская библиотека им. Мухтара Ауэзова;

центральная детско-юношнская библиотека;

специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан;

14 массовых библиотек;

8 детских библиотек.

Фото: Централизованная библиотечная система Астаны

Стоит отметить, что после модернизации городские библиотеки превратились в многофункциональные коворкинг-центры. Они обрели новый облик, приобрели новую библиотечную технику, мебель и стали центром культурного притяжения, просвещения для читателей своей зоны обслуживания.

Теперь эти библиотеки перестали быть просто хранилищами для книг, они работают как центры развития и просвещения; обеспечивают жителей своих районов информационной поддержкой, предоставляя большой массив коллекции книжного фонда. Открытые современные читальные залы, коворкинг-зоны для учебы, творческого развития детей, подростков; для широкой аудиторий жителей и гостей столицы.

Фото: Централизованная библиотечная система Астаны

Но и это еще не все. Особое внимание уделяется сохранению национального культурного наследия, развитию краеведения, продвижению казахской литературы, истории и языка.

В течение года реализуются крупные билиотечные проекты и мероприятия: Национальный день книги, "KitapFest", "Абай оқулары", "Бір ел – бір кітап", "Менің қолтаңбам", "Жұлдызды кітапханашы", "Ертегі-ел ертеңі", литературные вечера, встречи с писателями, журналистами и общественными деятелями, книжные выставки и тематические акции.

Городские библиотеки на постоянной основе проводят культурно-просветительские мероприятия, направленные на продвижение чтения, развитие интеллектуального и творческого потенциала населения, популяризацию книги и библиотек.

Фото: Централизованная библиотечная система Астаны

В летний период для жителей и гостей столицы работает библиотека под открытым небом "Қаламгерлер аллеясы", которая стала открытой площадкой для чтения, общения и культурного досуга.

Отдельное направление работы связано с молодежью. Для школьников, студентов и молодых читателей проводятся профориентационные встречи, интеллектуальные игры, литературные клубы, творческие конкурсы, дискуссионные площадки, встречи с известными личностями, проекты по продвижению чтения и мероприятия по развитию медиаграмотности. Эти форматы помогают привлекать молодежь в библиотеки не только как читателей, но и как активных участников культурной жизни города.

Для повышения доступности библиотечных услуг расширен график работы отдельных крупных библиотек. Центральная городская библиотека имени Мухтара Ауэзова работает до 23:00, Центральная детско-юношеская библиотека — до 21:00. Это позволяет создать удобные условия для работающих горожан, студентов, молодежи и семейной аудитории.

Фото: Централизованная библиотечная система Астаны

В результате открытия новых библиотек и перехода к новым форматам библиотечной работы число читателей увеличилось на 9,3% в период с 2023 по 2025 год, то есть если в 2023 году число читателей составляло 85 тысяч, то сегодня оно превысило 91 тысячу, а число посетителей библиотек достигло 900 тысяч. Таким образом, жители Астаны действительно потихоньку становятся "читающей нацией".

С топ-5 самых уникальных библиотек Казахстана можно ознакомиться в материале.