#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

От книгохранилищ до коворкинг-центров – как менялась библиотечная инфраструктура Астаны

библиотеки, книга, девочка, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 11:49 Фото: Централизованная библиотечная система Астаны
В столичных библиотеках увеличилось количество читателей. Это стало результатом масштабной и последовательной работы по модернизации Централизованной библиотечной системы города, передает корреспондент Zakon.kz.

Насколько важен этот показатель, говорит и то, что 16 мая 2026 года глава государства подписал указ "О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации".

Но обо всем по порядку.

Новый этап развития для библиотек Астаны начался еще с 2000-х годов. Тогда в рамках программы "Столичная культура 2002-2005 годы" начали открываться библиотеки в жилых массивах, укреплялась материально-техническая база. В 2003 году открылась новая библиотека в поселке Интернациональный, а в мае 2004 года в поселке Мичурино с пунктом книговыдачи в селе Куйгенжар. В 2005 году библиотека появилась и в поселке Коктал. На тот момент книжный фонд составил 586 147 экземпляров, а число читателей увеличилось до 59 551 человек. А в 2012 году в одном из многоквартирных жилых домов появилась детская библиотека №5.

библиотеки, книга, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 11:49

Фото: Централизованная библиотечная система Астаны

Но этого было недостаточно. Поэтому работа в данном направлении продолжилась.

В 2023 году акимату Астаны совместно с рядом заинтересованных министерств было поручено обеспечить модернизацию имеющихся в городе библиотек с преобразованием их в коворкинг-центры с использованием возможностей информационных технологий, а также рассмотреть вопрос выделения средств на строительство новых современных библиотек в каждом районе города.

Как результат, с 2023 по 2025 год были модернизированы 11 действующих библиотек, открыто 7 новых массовых и детских библиотек.

библиотеки, книга, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 11:49

Фото: Централизованная библиотечная система Астаны

В частности, в 2024 году были открыты:

  • детская библиотека №1 – ул. А. Бекейхана, 25В, Есильский район;
  • массовая библиотека №8 – ул. Ж. Нажимеденова, 27, Алматинский район;
  • массовая библиотека №6 – ул. Косшыгулы, 8/2, Сарыаркинский район;
  • детская библиотека №6 – ул. Сыганак, 4, Нуринский район.

А в 2025 году в столице появились массовая библиотека №11 в районе Есиль, массовая библиотека №13в районе Алматы и детская библиотека №7 – в районе Сарыайшык. Таким образом, сеть Центральной библиотечной системы города Астаны состояла к 2025 году уже из 25 библиотек:

  • центральная городская библиотека им. Мухтара Ауэзова;
  • центральная детско-юношнская библиотека;
  • специализированная библиотека для незрячих и слабовидящих граждан;
  • 14 массовых библиотек;
  • 8 детских библиотек.
библиотеки, книга, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 11:49

Фото: Централизованная библиотечная система Астаны

Стоит отметить, что после модернизации городские библиотеки превратились в многофункциональные коворкинг-центры. Они обрели новый облик, приобрели новую библиотечную технику, мебель и стали центром культурного притяжения, просвещения для читателей своей зоны обслуживания.

Теперь эти библиотеки перестали быть просто хранилищами для книг, они работают как центры развития и просвещения; обеспечивают жителей своих районов информационной поддержкой, предоставляя большой массив коллекции книжного фонда. Открытые современные читальные залы, коворкинг-зоны для учебы, творческого развития детей, подростков; для широкой аудиторий жителей и гостей столицы.

библиотеки, книга, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 11:49

Фото: Централизованная библиотечная система Астаны

Но и это еще не все. Особое внимание уделяется сохранению национального культурного наследия, развитию краеведения, продвижению казахской литературы, истории и языка.

В течение года реализуются крупные билиотечные проекты и мероприятия: Национальный день книги, "KitapFest", "Абай оқулары", "Бір ел – бір кітап", "Менің қолтаңбам", "Жұлдызды кітапханашы", "Ертегі-ел ертеңі", литературные вечера, встречи с писателями, журналистами и общественными деятелями, книжные выставки и тематические акции.

Городские библиотеки на постоянной основе проводят культурно-просветительские мероприятия, направленные на продвижение чтения, развитие интеллектуального и творческого потенциала населения, популяризацию книги и библиотек.

библиотеки, книга, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 11:49

Фото: Централизованная библиотечная система Астаны

В летний период для жителей и гостей столицы работает библиотека под открытым небом "Қаламгерлер аллеясы", которая стала открытой площадкой для чтения, общения и культурного досуга.

Отдельное направление работы связано с молодежью. Для школьников, студентов и молодых читателей проводятся профориентационные встречи, интеллектуальные игры, литературные клубы, творческие конкурсы, дискуссионные площадки, встречи с известными личностями, проекты по продвижению чтения и мероприятия по развитию медиаграмотности. Эти форматы помогают привлекать молодежь в библиотеки не только как читателей, но и как активных участников культурной жизни города.

Для повышения доступности библиотечных услуг расширен график работы отдельных крупных библиотек. Центральная городская библиотека имени Мухтара Ауэзова работает до 23:00, Центральная детско-юношеская библиотека — до 21:00. Это позволяет создать удобные условия для работающих горожан, студентов, молодежи и семейной аудитории.

библиотеки, книга, мальчик, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 11:49

Фото: Централизованная библиотечная система Астаны

В результате открытия новых библиотек и перехода к новым форматам библиотечной работы число читателей увеличилось на 9,3% в период с 2023 по 2025 год, то есть если в 2023 году число читателей составляло 85 тысяч, то сегодня оно превысило 91 тысячу, а число посетителей библиотек достигло 900 тысяч. Таким образом, жители Астаны действительно потихоньку становятся "читающей нацией".

С топ-5 самых уникальных библиотек Казахстана можно ознакомиться в материале.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Кокшетау, здоровье
15:56, 24 июля 2025
Здоровье в приоритете: как Кокшетау меняет медицину для людей
Казахстан, границы, модернизация
11:18, 13 августа 2025
Девять модернизированных границ: как Казахстан меняет таможенную инфраструктуру
здание
18:35, 09 декабря 2025
Обновление медицинской инфраструктуры ВКО: стройки, ремонт, современное оборудование и новые машины скорой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
КФФ признала ошибку арбитра в матче 14-го тура КПЛ с участием &quot;Кайрата&quot;
12:57, Сегодня
КФФ признала ошибку арбитра в матче 14-го тура КПЛ с участием "Кайрата"
Женская сборная Казахстана завоевала &quot;бронзу&quot; чемпионата Азии по фехтованию на шпаге
12:53, Сегодня
Женская сборная Казахстана завоевала "бронзу" чемпионата Азии по фехтованию на шпаге
&quot;Разница в классе минимум на три головы&quot;: узбекский блогер о разгроме от Португалии на ЧМ
12:23, Сегодня
"Разница в классе минимум на три головы": узбекский блогер о разгроме от Португалии на ЧМ
Абылайхан Жусупов
12:10, Сегодня
"Обыграл тактически": Жусупов о триумфе над узбеком Болтаевым на победном Кубке мира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: