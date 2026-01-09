#Казахстан в сравнении
Общество

Суд вынес приговор по делу супругов Тотакановых о хищении 1,3 млрд тенге на лечение ребенка

Суд, Астана, хищения, приговор , фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 12:41 Фото: Zakon.kz/ Екатерина Елисеева
В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 9 января 2026 года оглашен приговор по уголовному делу в отношении супругов Даулета и Толкын Тотакановых, обвиняемых в хищении средств, собранных на лечение ребенка, передает корреспондент Zakon.kz.

Судья Канат Тобагалиулы признал Толкын и Даулета Тотакановых виновными по двум статьям Уголовного кодекса РК:

  • п. 2 ч. 4 ст. 190 ("Мошенничество");
  • п. 1 ч. 2 ст. 218 ("Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем").
"Согласно ч. 3 ст. 58 УК РК, по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Толкын Тотакановой срок лишения свободы на 7 лет, с лишением права заниматься благотворительной деятельностью, связанной со сбором средств, на 10 лет, с конфискацией имущества. По ч. 1 ст. 74 УК РК отсрочить наказание на 2 года", – озвучил судья.

Даулета Тотаканова суд приговорил к 7 годам лишения свободы, с лишением права заниматься благотворительной деятельностью, связанной со сбором средств на 10 лет, с конфискацией имущества.

Ранее супруги находились под домашним арестом. Даулета Тотаканова взяли под стражу в зале суда.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2026 12:41
Миллиардные хищения на лечение ребенка: Тотаканова выступила с последним словом

24 июля 2025 года в Астане супругов обвинили в хищении 1,3 млрд тенге, собранных на лечение ребенка. 11 декабря суд возобновил следствие по делу супругов. 25 декабря прокурор запросил срок. В тот день в ходе заседания с речью также выступила мать ребенка.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
