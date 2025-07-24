В Казахстане хотят пересмотреть закон о благотворительных фондах

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков на пресс-конференции в правительстве 24 июля 2025 года высказался о возможности пересмотра законодательства, регулирующего благотворительную деятельность, передает корреспондент Zakon.kz.

Канат Искаков считает, что сфера НПО требует корректировки, особенно законодательной.

"Это связано не только с вопросами лицензирования, но также с вопросами реализации различных благотворительных мероприятий. Последний судебный кейс, я думаю, вы все видели", – добавил он.

По его словам, в настоящее время министерством создана рабочая группа и готовятся новые поправки в закон.

"Планируется в течение текущего года проработать поправки. Думаю, в начале 2026 года внести на рассмотрение. Нужно будет определить, что такое некоммерческая организация, а что есть неправительственная организация, и чем они могут заниматься, а что должно лицензироваться. Это первое. Второе – нужно будет определить ответственность граждан, которые возглавляют эти организации, подотчетность обществу, прозрачность поступающих доходов и расходов. Это базовые категории, которые мы должны будем прописать", – подчеркнул вице-министр.

Между тем, по его словам, первопричиной стал не кейс Перизат Кайрат, а "в целом изменяющаяся социальная структура, запрос за благотворительность и помощь".

В суде Астаны рассматривается дело Перизат Кайрат – руководителя благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan 2030. Ее обвиняют в мошенничестве и отмывании средств, добытых преступным путем.

22 июля 2025 года в уголовном суде Астаны начались прения по делу Перизат Кайрат. Гособвинитель запросила для нее 10 лет лишения свободы. Само же главное судебное разбирательство по делу Перизат Кайрат началось 14 июля 2025 года. Ее обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем. В начале процесса прокуроры рассказали, на что именно она тратила деньги. Свидетель по делу в суде заявил, что Перизат Кайрат деньги, которые жертвовали предприниматели в помощь пострадавшим от паводков, перевозила в клетчатых китайских сумках.