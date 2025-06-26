Новые дома за спортивные победы: в Кокшетау паралимпийцам вручили ключи от квартир

В Кокшетау состоялось событие, которое стало символом признания, уважения и благодарности людям, прославившим Казахстан на мировой арене.

Двое известных паралимпийцев из Акмолинской области – Давид Дегтярев и Еркин Габбасов – получили ключи от новых квартир в современных многоэтажных домах. Церемония вручения прошла с участием акима области Марата Ахметжанова, который лично поздравил спортсменов.

Дома, в которых новоселы уже начали обживаться, появились в микрорайоне на месте старых аварийных строений. Ранее здесь находилось ветхое здание, история которого уходит вглубь веков. По словам краеведов, оно было построено еще в царскую эпоху как баня, а в годы Великой Отечественной войны служило призывным пунктом. Дом со временем пришел в полную негодность и был окончательно разрушен весенним паводком 2024 года. В апреле прошлого года его снесли, а уже спустя год на освободившемся участке выросли два современных 45-квартирных дома.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Архитектурный облик новых многоэтажек заметно отличается от привычных для горожан типовых проектов – нестандартные фасады, продуманная планировка, просторные подъезды и дворы. Все сделано с учетом современных стандартов и удобства для разных категорий граждан, включая людей с особыми потребностями.

Один из главных героев церемонии – Давид Дегтярев, уроженец Атбасара, чемпион Паралимпийских игр. Он получил просторную трехкомнатную квартиру с двумя балконами.

"Для меня это большая честь. Квартира просторная, светлая, с удобной планировкой – все, что нужно для комфортной жизни. За последние годы государственная поддержка спортсменов ощутимо выросла – появились специальные стипендии, меры поощрения, растет внимание со стороны власти. Это мотивирует не только нас, действующих спортсменов, но и молодежь, которая только приходит в спорт. Сейчас активно готовлюсь к лицензионному чемпионату мира. Он станет решающим шагом для участия в следующих Паралимпийских играх", – рассказал Давид Дегтярев.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

С ключами от новой квартиры ушел домой и Еркин Габбасов – серебряный призер Паралимпийских игр 2024 года. Он получил двухкомнатную квартиру, где теперь будет жить вместе с семьей.

"Я семьянин, у меня трое детей – 22, 19 и 13 лет. Для нас это очень значимая поддержка. Это огромная радость и мотивация двигаться дальше. В ближайшем будущем нас ждет чемпионат мира, затем Азиатские параигры. Буду готовиться и стараться показать высокий результат", — поделился Еркин Габбасов.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Поздравляя спортсменов, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов подчеркнул, что государство и в дальнейшем будет последовательно поддерживать тех, кто достойно представляет Казахстан.

"Это не просто квартиры. Это символ уважения, знак благодарности от всей Акмолинской области за силу духа, целеустремленность и победы, которыми вы вдохновляете тысячи людей. Такие примеры особенно важны для подрастающего поколения. Вы доказываете, что нет ничего невозможного. Мы будем и дальше создавать условия, чтобы наши спортсмены чувствовали уверенность, стабильность и поддержку", – отметил Марат Ахметжанов.