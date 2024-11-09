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В Кокшетау назначен новый аким города

Ануар Кумпекеев, аким Кокшетау, , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 11:30 Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
Акимом города Кокшетау назначен Ануар Кумпекеев. Его кандидатуру представил глава Акмолинского региона Марат Ахметжанов, сообщает Zakon.kz.
"Распоряжением акима Акмолинской области от 9 ноября 2024 года по согласованию с Администрацией президента Республики Казахстан и с согласия городского маслихата акимом города Кокшетау стал Ануар Каиргельдинович Кумпекеев", – говорится в сообщении пресс-службы акимата региона.
Ануар Кумпекеев, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 11:30

Фото: пресс-служба акима Акмолинской области

Представляя активу нового акима областного центра, Ахметжанов отметил, что Ануар Кумпекеев – опытный руководитель, обладающий большими профессиональными качествами и организационными способностями. Глава региона подчеркнул, что акимату Кокшетау необходимо направить усилия на реализацию задач, озвученных президентом в Послании народу.

Предстоит активная работа по решению проблем в сферах жилищно-коммунального хозяйства, автомобильных дорог и строительства. Также на сегодняшний день первоочередной задачей для акима города является прохождение отопительного сезона и обеспечение горожан качественной питьевой водой.

Ахметжанов поручил своевременно реализовать запланированные проекты для решения вопроса дефицита и повышения надежности электроснабжения города и активизировать работы по строительству и выкупу жилья. Кроме того, в этом году будет уделено пристальное внимание городу Кокшетау как областному центру.

"Предстоит большая работа по решению проблемных вопросов и реализации новых проектов. Поэтому от вас потребуется не только оперативное принятие решений, но и самое главное – все они должны быть эффективные", – сказал аким области.

Ранее акимом Кокшетау был Бауржан Гайса, который занимал эту должность с марта 2021 года.

21 августа 2024 года Гайса через соцсети объявил об уходе со своего поста. Временное исполнение обязанностей главы города было возложено на заместителя акима Гульмиру Шукатову.

Ануар Кумпекеев с августа 2024 года был советником акима Акмолинской области.

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