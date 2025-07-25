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Общество

В Павлодарской области обучают ИИ распознавать болезни пшеницы с помощью гиперспектральных технологий

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 17:23 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В зерносеющих районах Павлодарской области ученые создают интеллектуальную базу для системы искусственного интеллекта, которая будет распознавать заболевания, вредителей и сорную растительность на посевах яровой пшеницы.

Как сообщила руководитель проекта – профессор кафедры биологии и экологии Торайгыров университета Римма Уалиева, новая технология направлена на раннее выявление угроз урожаю и сокращение затрат в агросекторе.

"Проект основан на технологии гиперспектрального зондирования, которая позволяет дистанционно оценивать состояние растений, – поясняет Римма Уалиева. – Акцент делается на грибковые заболевания: гельминтоспориозную корневую гниль, фузариоз, септориоз, пыльную головню, спорынью. Также в систему закладываются данные по бактериальным и вирусным инфекциям".

ИИ обучается на данных, собранных в лабораторных условиях: исследуются образцы, проводится диагностика, делаются посевы, а затем – гиперспектральная съемка.

Полученные изображения и спектры становятся основой для интеллектуальной базы. Далее команда проводит полевые выезды с дронами, оснащенными специальными камерами, и сопоставляет спектры с обученной моделью.

Система также распознает вредителей, включая саранчу, пшеничных жуков, тлю, цикадок и других насекомых. Энтомологические образцы микроскопируются, фотографируются и вносятся в базу.

Проект рассчитан на три года. Сейчас работы проходят в Теренкольском и Железинском районах. В будущем собранные модули могут быть коммерциализированы.

"На сегодняшний день такой базы по яровой пшенице нет ни в Казахстане, ни за рубежом, – подчеркивает Римма Уалиева. – Методика поможет аграриям оптимизировать финансовые ресурсы и снизить пестицидную нагрузку на агроэкосистему".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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