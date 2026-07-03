ИИ-помощник будет за минуты отвечать на запросы избирателей в Павлодарской области

Цифровой консультант в Павлодарской области сократил время для ответов на запросы избирателей с нескольких дней до нескольких минут. Приложение оцифровывает запросы и находит данные в объединенной интеллектуальной системе на базе технологий ИИ, сообщает Zakon.kz.

Виртуальный помощник – инициатива и разработка Павлодарского областного маслихата с местным IT-колледжем. В год искусственного интеллекта по поручению президента павлодарцы одними из первых в стране максимально упростили рабочие депутатские процессы и создали цифрового консультанта.

На выставке "Creative Aimaq" в Астане павлодарцы, в числе прочих достижений креативной индустрии, презентовали в деле новое депутатское приложение представителям госструктур и бизнеса. Тестирование уже проведено в городах и районах Павлодарского региона.

5 июля 2026 года, после окончания испытаний пилотного проекта в гормаслихате Павлодара, виртуального помощника передадут всем депутатам области. Работа над редактированием и расширением возможностей платформы продолжится. Новый ИИ-инструмент повышает эффективность решения задач и усиливает связь с избирателями.

Виртуальный помощник депутата круглосуточно и автоматически принимает, сортирует, распределяет и анализирует обращения граждан. И тут же готовит ответы и запросы, письма и обращения, анализируя и выявляя системные проблемы. Автоматизация процессов и обработки достигает 95%.

Также цифровой консультант составляет карту проблем региона, отображая их по тематике и районам. Отражен и контроль исполнения. По сути, это единая цифровая экосистема депутата: обращения, задачи, ответы и аналитика в одном приложении.

"Наша главная задача – сделать работу с обращениями жителей более оперативной, прозрачной и эффективной. Нужна оцифровка и использование современных технологий – как в работе маслихатов, сессий, комиссий, так и во взаимодействии с избирателями. В марте 2026 года года на III республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева мы рассказали о создании виртуального консультанта для маслихата. И получили протокольное поручение. Уже в апреле полностью разработали продукт и запустили в пилотном режиме. Из бюджета мы не взяли ни одного тенге". Илья Теренченко, председатель Павлодарского областного маслихата

Инициативу поддержало профильное Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, местные управления образования, а разработчиками стали студенты и преподаватели колледжа информационных технологий.

Площадка максимально упрощена. Не нужно неделями ждать ответа. С учетом синхронизации виртуального консультанта с программой проектного офиса и подгрузкой новых законов информацию можно получить в течение нескольких минут. Раньше срок рассмотрения занимал от 10-15 дней с учетом запросов депутатов и ответов госорганов. Еще один плюс цифрового консультанта: если в базе данных задаются вопросы из одного и того же района или по одинаковой тематике, в приложении они отмечаются красными метками.

Сейчас совместно с Академией госуправления разработана обучающая программа по работе с цифровым консультантом.

Нынешний созыв Павлодарского областного маслихата – рекордный по запросам и предложениям, особенно по законодательным инициативам. С 2024 по 2025 год депутатами было внесено более 90 предложений в Сенат и Мажилис парламента.

"Моя работа – создавать инструменты, чтобы у депутатов все получалось. К тому же госаппарат перегружен обращениями, он обязан работать, но и в то же время отвечать на запросы. Сегодня, когда мы внедрили такое новшество, госорганы будут экономить 30% времени. А значит, у них будет больше продуктивности в исполнении своих обязанностей". Илья Теренченко, председатель Павлодарского областного маслихата

Также в планах – переход от бумажного документооборота к е-маслихату. Он будет синхронизирован с виртуальным консультантом. Это позволит пользоваться самой актуальной информацией и уйти от лишних трат на бумагу и амортизацию техники.