#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+17°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+17°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

ИИ-помощник будет за минуты отвечать на запросы избирателей в Павлодарской области

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 09:22 Фото: freepik
Цифровой консультант в Павлодарской области сократил время для ответов на запросы избирателей с нескольких дней до нескольких минут. Приложение оцифровывает запросы и находит данные в объединенной интеллектуальной системе на базе технологий ИИ, сообщает Zakon.kz.

Виртуальный помощник – инициатива и разработка Павлодарского областного маслихата с местным IT-колледжем. В год искусственного интеллекта по поручению президента павлодарцы одними из первых в стране максимально упростили рабочие депутатские процессы и создали цифрового консультанта.

На выставке "Creative Aimaq" в Астане павлодарцы, в числе прочих достижений креативной индустрии, презентовали в деле новое депутатское приложение представителям госструктур и бизнеса. Тестирование уже проведено в городах и районах Павлодарского региона.

5 июля 2026 года, после окончания испытаний пилотного проекта в гормаслихате Павлодара, виртуального помощника передадут всем депутатам области. Работа над редактированием и расширением возможностей платформы продолжится. Новый ИИ-инструмент повышает эффективность решения задач и усиливает связь с избирателями.

Виртуальный помощник депутата круглосуточно и автоматически принимает, сортирует, распределяет и анализирует обращения граждан. И тут же готовит ответы и запросы, письма и обращения, анализируя и выявляя системные проблемы. Автоматизация процессов и обработки достигает 95%.

Также цифровой консультант составляет карту проблем региона, отображая их по тематике и районам. Отражен и контроль исполнения. По сути, это единая цифровая экосистема депутата: обращения, задачи, ответы и аналитика в одном приложении.

"Наша главная задача – сделать работу с обращениями жителей более оперативной, прозрачной и эффективной. Нужна оцифровка и использование современных технологий – как в работе маслихатов, сессий, комиссий, так и во взаимодействии с избирателями. В марте 2026 года года на III республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева мы рассказали о создании виртуального консультанта для маслихата. И получили протокольное поручение. Уже в апреле полностью разработали продукт и запустили в пилотном режиме. Из бюджета мы не взяли ни одного тенге".Илья Теренченко, председатель Павлодарского областного маслихата

Инициативу поддержало профильное Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, местные управления образования, а разработчиками стали студенты и преподаватели колледжа информационных технологий.

Площадка максимально упрощена. Не нужно неделями ждать ответа. С учетом синхронизации виртуального консультанта с программой проектного офиса и подгрузкой новых законов информацию можно получить в течение нескольких минут. Раньше срок рассмотрения занимал от 10-15 дней с учетом запросов депутатов и ответов госорганов. Еще один плюс цифрового консультанта: если в базе данных задаются вопросы из одного и того же района или по одинаковой тематике, в приложении они отмечаются красными метками.

Сейчас совместно с Академией госуправления разработана обучающая программа по работе с цифровым консультантом.

Нынешний созыв Павлодарского областного маслихата – рекордный по запросам и предложениям, особенно по законодательным инициативам. С 2024 по 2025 год депутатами было внесено более 90 предложений в Сенат и Мажилис парламента.

"Моя работа – создавать инструменты, чтобы у депутатов все получалось. К тому же госаппарат перегружен обращениями, он обязан работать, но и в то же время отвечать на запросы. Сегодня, когда мы внедрили такое новшество, госорганы будут экономить 30% времени. А значит, у них будет больше продуктивности в исполнении своих обязанностей".Илья Теренченко, председатель Павлодарского областного маслихата

Также в планах – переход от бумажного документооборота к е-маслихату. Он будет синхронизирован с виртуальным консультантом. Это позволит пользоваться самой актуальной информацией и уйти от лишних трат на бумагу и амортизацию техники.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Ирина Ковалёва
Читайте также
Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай
17:23, 25 июля 2025
В Павлодарской области обучают ИИ распознавать болезни пшеницы с помощью гиперспектральных технологий
WhatsApp-бот, изображающий мальчика с оружием
12:30, 06 ноября 2023
ИИ-бот от WhatsApp нарисовал детей с оружием при запросе "Палестина"
В каких сферах применяют искусственный интеллект в Карагандинской области
14:01, 16 июля 2024
В каких сферах применяют искусственный интеллект в Карагандинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Статистика матча Бублик - Тиафо
09:50, Сегодня
Бублик имеет хорошие шансы победить Тиафо и выйти в четвёртый круг "Уимблдона"
Подавляющая статистка: какие шансы у Рыбакиной преодолеть третий круг &quot;Уимблдона-2026&quot;
09:18, Сегодня
Подавляющая статистка: какие шансы у Рыбакиной преодолеть третий круг "Уимблдона-2026"
Елена Рыбакина заявила об уверенности после выхода в третий круг &quot;Уимблдона&quot;
08:44, Сегодня
Елена Рыбакина заявила об уверенности после выхода в третий круг "Уимблдона"
Криштиану Роналду высказался о возможном уходе из сборной после ЧМ-2026
08:17, Сегодня
Криштиану Роналду высказался о возможном уходе из сборной после ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: