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Общество

К алматинцам обратились с важным предупреждением из-за жары

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 14:59 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы из-за погоды установили пятый класс пожарной опасности. Повсеместно идет покос сухой травы, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС города предупредили, что в мегаполисе до 28 июля сохраняется сильная жара от +35 до +39°.

"В пригородах установлен пятый класс чрезвычайной пожарной опасности. В таких условиях даже небольшая искра может спровоцировать масштабное возгорание", – пояснили в Департаменте.

Совместно с акиматом проводится скос сухой растительности на 104 километрах территорий. Жителей и гостей мегаполиса просят не разводить костры, не курить и не сжигать траву рядом с сухостоем.

Фото: ДЧС Алматы

Также важно:

  • не перегружать электросети, не включать в одну розетку несколько мощных приборов;
  • не оставлять детей в закрытом автомобиле;
  • ограничить пребывание на солнце, чтобы избежать перегрева и тепловых ударов.
"В случае возникновения последствий, виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности", – подчеркнули в ДЧС.

В ведомстве добавили, что с начала 2025 года, несмотря на проведение мероприятий по опашке и покосу сухостоя, в городе зарегистрировали более 300 случаев возгораний сухой травы. Некоторые из них привели к пожарам на склонах гор, создавая угрозу перехода огня на жилые дома.

Крупный пожар на склоне горы случился в Алматы вечером, 25 июля 2025 года. Площадь на которую распространился огонь, составила около 15 га.

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Андрей Дюсупов
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