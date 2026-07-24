"Казгидромет" выпустил важное предупреждение из-за экстремальной жары

Фото: pixabay

В предстоящую субботу, 25 июля 2026 года, в ряде регионов Казахстана ожидается высокая и чрезвычайная пожарная опасность, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", пожарная опасность грозит: высокая пожарная опасность – в Алматинской, Атырауской областях, на юге, востоке области Улытау, на юге, востоке Жамбылской области, на севере, западе Мангистауской, на западе, юге, северо-западе Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на западе Акмолинской, Карагандинской, на западе, юге Северо-Казахстанской, на востоке Восточно-Казахстанской областей;

– в Алматинской, Атырауской областях, на юге, востоке области Улытау, на юге, востоке Жамбылской области, на севере, западе Мангистауской, на западе, юге, северо-западе Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на западе Акмолинской, Карагандинской, на западе, юге Северо-Казахстанской, на востоке Восточно-Казахстанской областей; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Жамбылской областях, на севере, юге, в центре Туркестанской, на севере, востоке, в центре области Жетысу, на юге, востоке области Улытау, на северо-востоке, юге, в центре области Абай, на юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской, на востоке, юге Карагандинской, на севере, западе, юге, в центре Алматинской, на юге Костанайской, на западе, юге, востоке Актюбинской, на западе, юге, востоке Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на юго-западе Западно-Казахстанской, на востоке Павлодарской областей. Материал по теме На Казахстан обрушатся ливни с грозами, но аномальная жара усилится до +43°C – прогноз на выходные Ранее синоптики рассказали, что аномальная жара до +42°C и очень сильные дожди ударят по Казахстану 24 июля 2026 года.

Поделитесь новостью