Тысячи учеников пойдут в школы мечты: в Алматы открыли еще два новых учебных заведения

В Алматы завершено строительство еще двух новых школ на 1500 мест каждая – в микрорайоне Акбулак Алатауского района и по улице Левитана в Бостандыкском районе. Объекты возведены в рамках национального проекта "Келешек мектептері", реализуемого по инициативе Касым-Жомарта Токаева.

Новые школы соответствуют всем современным требованиям по безопасности, цифровому оснащению, энергоэффективности и инклюзивности и начнут принимать учеников уже с начала нового учебного года. Генподрядчик – ТОО "BCN Group" ("Bazis Construction") – пригласил будущих учеников на день открытых дверей, чтобы они сами оценили качество и комфорт новых учебных заведений.

В микрорайоне Акбулак школа построена на месте старого здания школы №154. В последние годы учебное заведение использовалось с трехкратной перегрузкой и находилось в аварийном состоянии. Было принято решение о его сносе и возведении здания, отвечающего современным образовательным стандартам.

Фото: BCN Group

Новая школа включает цифровые кабинеты и лаборатории для углубленного изучения естественных наук, робототехники и STEM, библиотеку, столовую, актовый и спортивные залы, личные шкафчики для учеников. Во дворе обустроены игровые и спортивные площадки. Здание оснащено системой видеонаблюдения, тревожными кнопками и полностью адаптировано для детей с особыми образовательными потребностями.

В школе по улице Левитана в Бостандыкском районе также все готово к приему учеников.

"Объект был сдан в эксплуатацию качественно и в срок. Мы гордимся тем, что компания участвует в реализации проекта "Келешек мектептері", который позволит ликвидировать трехсменное обучение, заменить аварийные здания и создать современную образовательную среду для десятков тысяч школьников", – подчеркнул представитель ТОО "BCN Group" ("Bazis Construction") Саид Алиев.

Фото: BCN Group

Во время экскурсии по учебным кабинетам представители строительной компании продемонстрировали оснащение лабораторий, классов робототехники, спортзалов, актового зала и других специализированных помещений. Родители и дети высоко оценили уровень комфорта, техническое оборудование и архитектурные решения школы.

"Я мама двоих сыновей, которые в скором времени будут учиться в этой школе – один в первом классе, другой в седьмом. Мы перешли из частной школы, и, честно говоря, я в полном восторге от масштаба и уровня. Школа действительно современная, просторная, с продуманной инфраструктурой. Это не просто здание – это мотивация учиться. Старший сын увидел классы и сразу сказал: "Мама, я хочу здесь учиться!". Такие условия очень вдохновляют. Хочу поблагодарить строителей, которые вложили душу в этот проект и создали качественную образовательную среду", – поделилась впечатлениями родительница будущих учеников новой школы Аида Мамырбек.

"Мы даже не представляли, что школа может быть такой современной. Здесь есть все – классы робототехники, мощные компьютеры, уютная библиотека, фонтанчики с питьевой водой и даже шкафчики, как в кино! С нетерпением будем ждать начала учебного года", – говорят будущие ученицы школы Жанель и Жанерке.

Фото: BCN Group

"Мы с радостью пришли сегодня посмотреть на школу, в которую планируем отдать нашего сына. Нас провели по классам, показали оборудование – это просто потрясающе. Сейчас мы находимся в актовом зале, и могу сказать, что не в каждом университете есть такие условия. Видно, что все сделано с душой: качественно, современно, удобно для детей. Благодарю всех, кто причастен к этому проекту!" – поделился впечатлениями родитель будущего первоклассника Амирхана Асхат Аралбаев.

Как справедливо заметила учитель химии Нурбакыт Кайраткызы, строители возвели не просто здание, а создали комфортную среду для творческой работы, воспитания, освоения новых технологий и всестороннего развития детей.

Как сообщалось, ТОО "BCN Group" ("Bazis Construction") на сегодня сдало в эксплуатацию 6 школ, еще 10 школ, которые строятся в разных регионах Казахстана, откроют свои двери до 1 сентября. В целом компания по заказу АО "Samruk-Kazyna Construction" строит по стране 16 школ общей вместимостью 29 500 мест.