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Общество

Отдал карту – сел: в Казахстане ввели наказание за передачу банковских данных

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2025 09:47 Фото: freepik
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана предупреждает о важном изменении в уголовном законодательстве, направленном на защиту персональных данных и повышение безопасности в сфере финансовых услуг, сообщает Zakon.kz.

Так, новой статьей 232-1 Уголовного кодекса введена уголовная ответственность за передачу своих банковских реквизитов третьим лицам, а также за осуществление платежей или переводов денег в интересах или в пользу третьего лица за материальное вознаграждение или выгоды имущественного характера либо с целью их получения.

"Мошенники используют переданные данные для обналичивания преступных доходов или обмана других граждан".Пресс-служба МВД РК

К сожалению, часто пострадавшие даже не осознают, что становятся соучастниками преступления.

Важно помнить: персональные и банковские данные – это не просто информация, это ключ к вашему имуществу, безопасности и вашей ответственности перед законом.

МВД в очередной раз выступает с важными рекомендациями:

  • никогда не передавать свои банковские данные третьим лицам;
  • не соглашаться на "легкий заработок" через передачу своей карты или счета;
  • при малейших подозрениях обращайтесь в банк или правоохранительные органы.

Несколько дней ранее сообщалось, в Казахстане полиция ведет разъяснительную работу по изменениям в законодательстве, предусматривающим запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, затрудняющих распознавание лица.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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