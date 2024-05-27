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В Казахстане хотят ужесточить наказание за передачу осужденным запрещенных предметов

В Казахстане хотят ужесточить наказание за передачу осужденным запрещенных предметов , фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 16:23 Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел Казахстана планирует ужесточить ответственность за незаконную передачу запрещенных предметов в колонии. Эта норма коснется не только осужденных, но и сотрудников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал на брифинге 27 мая официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев, в основном запрещенные вещества попадают в колонии путем переброса через ограждения. С целью недопущения таких фактов сотрудники колоний регулярно проводят патрулирование территории.

"Самые ухищренные способы проноса используют при передаче осужденным посылок и бандеролей. Запрещенные предметы прячут в тюбиках зубной пасты и кремах, упаковке и тарах лекарственных средств, в консервных банках и других продуктах питания", – отметил Шынгыс Алекешев.

По его словам, в связи с этим сейчас МВД прорабатывает вопрос по ужесточению ответственности за передачу осужденным запрещенных предметов. 

"Прорабатывается вопрос по ужесточению ответственности за незаконную передачу либо доставку мобильных средств связи и других технических устройств в колонии. Эта норма будет касаться не только осужденных, но и сотрудников, которые, возможно, допускают доставку запрещенных предметов на территорию учреждения", – уточнил Шынгыс Алекешев.

Ранее официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев рассказал, сколько заключенных пытались сбежать из колоний и почему у них это не получилось. 

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