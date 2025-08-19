Утечка персональных данных: простые правила, которые должен знать каждый казахстанец

В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 19 августа 2025 года, обратились к гражданам с важной информацией касательно персональных данных, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули в ведомстве, чтобы страницы и личные данные казахстанцев оставались в безопасности, им важно соблюдать простые правила:

1. Пароль – не "12345"!

Создавайте длинные и сложные пароли, используя строчные и заглавные буквы, цифры и специальные символы (@, #, &). Избегайте простых слов, дат рождения и имен.

2. Храните пароли правильно!

Не записывайте их в заметках телефона или на бумажках в кошельке. Для надежного хранения используйте менеджер паролей – цифровой сейф, который поможет создать, сохранить и вовремя обновить пароль.

3. Проверяйте людей в звонках и видео!

Мошенники могут использовать дипфейки. Попросите собеседника выполнить простое действие: повернуть голову или показать предмет рядом. Никогда не переводите деньги по срочной просьбе – сначала свяжитесь с человеком другим способом и убедитесь, что это действительно он.

4. Будьте внимательны в соцсетях!

Современные платформы уже отмечают ИИ-изображения и предупреждают о подозрительном контенте. Проверяйте источники информации и не доверяйте непроверенным публикациям.

5. Доверяй, но проверяй!

Если получили странное сообщение, перезвоните через другой мессенджер или обычный телефон.

"Берегите свои данные и будьте бдительны", – призвали граждан в МВД РК.

11 августа 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев высказался о самой крупной утечке данных казахстанцев.