#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540
630.72
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540
630.72
6.72
Советы

Утечка персональных данных: простые правила, которые должен знать каждый казахстанец

телефон, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 10:54 Фото: polisia.kz
В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана сегодня, 19 августа 2025 года, обратились к гражданам с важной информацией касательно персональных данных, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули в ведомстве, чтобы страницы и личные данные казахстанцев оставались в безопасности, им важно соблюдать простые правила:

1. Пароль – не "12345"!

Создавайте длинные и сложные пароли, используя строчные и заглавные буквы, цифры и специальные символы (@, #, &). Избегайте простых слов, дат рождения и имен.

2. Храните пароли правильно!

Не записывайте их в заметках телефона или на бумажках в кошельке. Для надежного хранения используйте менеджер паролей – цифровой сейф, который поможет создать, сохранить и вовремя обновить пароль.

3. Проверяйте людей в звонках и видео!

Мошенники могут использовать дипфейки. Попросите собеседника выполнить простое действие: повернуть голову или показать предмет рядом. Никогда не переводите деньги по срочной просьбе – сначала свяжитесь с человеком другим способом и убедитесь, что это действительно он.

4. Будьте внимательны в соцсетях!

Современные платформы уже отмечают ИИ-изображения и предупреждают о подозрительном контенте. Проверяйте источники информации и не доверяйте непроверенным публикациям.

5. Доверяй, но проверяй!

Если получили странное сообщение, перезвоните через другой мессенджер или обычный телефон.

"Берегите свои данные и будьте бдительны", – призвали граждан в МВД РК.

11 августа 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев высказался о самой крупной утечке данных казахстанцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Гороскоп на 19 августа: повезет в финансах
Советы
08:20, Сегодня
Гороскоп на 19 августа: повезет в финансах
Босоножки с колготками или носками: известный стилист обратился к модницам
Советы
20:14, 18 августа 2025
Босоножки с колготками или носками: известный стилист обратился к модницам
Эффект кошачьей мяты: что чувствует кошка и можно ли давать часто
Советы
16:45, 18 августа 2025
Эффект кошачьей мяты: что чувствует кошка и можно ли давать часто
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: