Общество

В Алматы прошел масштабный субботник ко Дню Конституции

Уборка Алматы, акция, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 19:48 Фото: Акимат города Алматы
В Алматы состоялся общегородской субботник, приуроченный к 30-летию Конституции Республики Казахстан. Экологическая акция прошла в рамках республиканской кампании "Таза Қазақстан" и объединила все районы мегаполиса, сообщает Zakon.kz.

К уборке улиц и дворов присоединились сотрудники государственных органов, коммунальные службы, представители бизнеса, молодежь, волонтеры и жители города.

Главная цель мероприятия – не только навести порядок в общественных пространствах, но и привлечь внимание горожан к вопросам экологии, формированию культуры чистоты и ответственного отношения к окружающей среде.

В Медеуском районе внимание уделили крупным магистралям и зонам отдыха. Проспект Аль-Фараби, улицы Мендикуль и Рыскулова, а также популярные среди алматинцев места отдыха Алатау и Колсай заметно преобразились: благодаря усилиям трехсот участников и работе спецтехники здесь удалось собрать и вывезти свыше 150 кубометров отходов.

Фото: Акимат города Алматы

Бостандыкский район сделал акцент не только на уборке, но и на благоустройстве. Помимо вывоза мусора, здесь провели покос травы, помыли дороги и тротуары, а также расчистили дворовые территории. Жители отмечали, что район буквально "задышал" по-новому – чистые улицы и аккуратно подстриженные газоны стали символом подготовки к празднику.

Фото: Акимат города Алматы

В Ауэзовском районе субботник прошел особенно активно. Более полутысячи человек вышли на уборку квартала между улицами Аскарова и Вишневской. Здесь работали студенты, предприниматели, волонтеры и представители акимата. Совместными усилиями были проведены санитарная обрезка деревьев, покос травы и сорняков, а также мойка тротуаров и дорог. Итог впечатляющий – почти 200 кубометров мусора отправились на полигон.

Свою лепту внесли и жители Алмалинского района. Более двухсот семидесяти человек, включая волонтеров и предпринимателей, подключились к уборке улиц и дворов. Здесь не ограничились только сбором мусора: была проведена санитарная обрезка деревьев, очищены арычные сети, приведены в порядок контейнерные площадки. Такой подход позволил сделать район чище и благоустроеннее, а участие бизнеса подчеркнуло общегородской характер акции.

В Турксибском районе на уборку вышли почти пятьсот человек. Благодаря совместной работе коммунальных служб и добровольцев удалось привести в порядок дороги и пешеходные тротуары, покосить траву, провести санитарные работы и вывезти около 150 кубометров отходов.

Фото: Акимат города Алматы

В Наурызбайском районе субботник собрал свыше пятисот участников. Центральной точкой уборки стал бульвар ниже проспекта Абая. Работы здесь были масштабными: от покоса травы и очистки арычных сетей до мойки улиц и тротуаров.

Субботник, приуроченный ко Дню Конституции, превратился в настоящий праздник единства и ответственности. Алматы показал пример того, как совместные усилия власти, бизнеса и горожан могут менять облик города в лучшую сторону. Акция "Таза Қазақстан" стала не разовой уборкой, а напоминанием о том, что чистота мегаполиса зависит от ежедневного вклада каждого жителя.

Ранее масштабные акции в рамках экологической программы "Таза Қазақстан" прошли в области Абай.

Аксинья Титова
