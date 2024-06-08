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Акция "Таза Қазақстан": актюбинцы вышли на субботник

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 14:10 Фото: акимат Актюбинской области
В Актюбинской области в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан" прошел общегородской субботник, сообщает Zakon.kz.

Субботники прошли по всей области. В городе санитарную уборку провели в Центральном парке, Триатлон-парке, на Аллее влюбленных и в других местах.

Вместе с главой региона Асхатом Шахаровым в субботнике приняли участие аким города Азамат Бекет, депутаты областного и городского маслихатов, сотрудники государственных учреждений, работники предприятий и организаций, трудовые отряды "Жасыл ел".

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 14:10

Фото: акимат Актюбинской области

Асхат Шахаров в беседе с бойцами трудотрядов отметил, что важно беречь природу, и что большой вклад в это вносит молодежь. Более 70 молодых людей подметали тротуары на Аллее влюбленных и собирали сухую траву.

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 14:10

Фото: акимат Актюбинской области

Аким области также присоединился к тем, кто убирался на территории Триатлон-парка. Зеленая зона была засорена мусором и сухостоем. Здесь убирались около ста человек.

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 14:10

Фото: акимат Актюбинской области

В ходе общегородского субботника было собрано более 120 тонн мусора. В этот день мусор бесплатно принимался на полигоне.

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 14:10

Фото: акимат Актюбинской области

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