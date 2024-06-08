Акция "Таза Қазақстан": актюбинцы вышли на субботник
Субботники прошли по всей области. В городе санитарную уборку провели в Центральном парке, Триатлон-парке, на Аллее влюбленных и в других местах.
Вместе с главой региона Асхатом Шахаровым в субботнике приняли участие аким города Азамат Бекет, депутаты областного и городского маслихатов, сотрудники государственных учреждений, работники предприятий и организаций, трудовые отряды "Жасыл ел".
Фото: акимат Актюбинской области
Асхат Шахаров в беседе с бойцами трудотрядов отметил, что важно беречь природу, и что большой вклад в это вносит молодежь. Более 70 молодых людей подметали тротуары на Аллее влюбленных и собирали сухую траву.
Фото: акимат Актюбинской области
Аким области также присоединился к тем, кто убирался на территории Триатлон-парка. Зеленая зона была засорена мусором и сухостоем. Здесь убирались около ста человек.
Фото: акимат Актюбинской области
В ходе общегородского субботника было собрано более 120 тонн мусора. В этот день мусор бесплатно принимался на полигоне.
Фото: акимат Актюбинской области