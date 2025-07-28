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Общество

Сбой в системах "Аэрофлота": как это отразилось на рейсах в Казахстан

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Утром 28 июля 2025 года в работе информационных систем авиакомпании "Аэрофлот" произошел сбой. Авиаперевозчик предупредил о вынужденной корректировке расписания рейсов. Как это повлияло на рейсы в/из Казахстана, рассказали в Министерстве транспорта.

Представители авиакомпании заверили, что технический сбой относится к внутренним IT-системам авиакомпании "Аэрофлот", которые регулируют внутренние авиаперевозки по России.

Также сказано, данный технический сбой не влияет на международные рейсы, в том числе в Казахстан.

"Рейсы в/из Казахстана выполняются в соответствии с действующим расписанием и отмены рейсов не планируются".Пресс-служба Министерства транспорта РК

При этом, рейс авиакомпании SU1962/1963 Москва-Астана-Москва был отменен по технической причине.

"Пассажиры все оповещены и перевозка будет выполнена следующим рейсом авиакомпании SU1914/1915. Все услуги при изменении статуса рейса будут предоставлены в рамках действующего законодательства", – добавили в ведомстве.

Всем пассажирам авиакомпании рекомендуют заблаговременно отслеживать статус своего рейса.

Ранее стало известно, что авиакомпания Lufthansa временно приостанавливает выполнение полетов в Казахстан в период с 26 октября 2025 года по 29 марта 2026 года.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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