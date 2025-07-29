Выгодно ли привлекать иностранных подрядчиков для строительства метро в Алматы

В связи с заявлениями депутатов Мажилиса Парламента о "медленных" темпах строительства алматинского метро Zakon.kz обратился за разъяснениями к генеральному подрядчику, строящему станцию "Калкаман".

В ТОО "BCN Group" ("Bazis Construction") сообщили, что информация о том, что скорость пробивки тоннеля составляет два метра в сутки, не соответствует действительности.

"Современный горнопроходческий комплекс, работающий на пробивке тоннеля от действующей станции "Б. Момышулы" до строящейся станции "Калкаман", проходит четыре метра в сутки. В месяц комплекс проходит 115 метров", – подчеркнул управляющий директор компании "BCN Group" ("Bazis Construction") Мурат Укшебаев.

По его словам, подобных комплексов, способных проходить быстрее этого показателя в условиях алматинских грунтов (крупный валуно-галечник), в настоящее время нет.

Мнение о том, что зарубежные компании смогут построить тоннели быстрее в данном типе грунта, специалист также подверг сомнению.

Мурат Укшебаев также отметил, что следующие линии метро, которые пройдут в других частях города, могут не иметь таких сложных инженерно-геологических условий, поэтому скорость проходки может быть выше.

"Коллеги-метростроители из зарубежных стран посещали строящиеся тоннели и, оценив состояние подземных пород, характеризующихся валуно-галечниковыми грунтами с валунами до 1,5 м в диаметре, заключили, что не смогут обеспечить проходку быстрее, чем мы. Кроме того, стоимость работ у зарубежных компаний на порядок выше наших. По их расценкам, километр строительства метро обойдется ориентировочно на 20 млн долларов дороже расценок, по которым работаем мы", – заявил М. Укшебаев.

Фото: Bazis

Говоря о перспективах строительства метро в Алматы, в "BCN Group" ("Bazis Construction") подчеркнули, что готовы участвовать в конкурсе на строительство новых линий метро. При этом, если государственные средства будут выделяться несвоевременно и в небольших объемах, компания сможет привлечь банковские кредиты и обеспечить своевременное и качественное строительство метро на условиях государственно-частного партнерства. Необходимые финансовые ресурсы, опыт и команда профессиональных метростроевцев имеются.

"BCN Group" ("Bazis Construction") – генеральный подрядчик проекта строительства двух перегонных тоннелей общей протяженностью 3,1 км и станции "Калкаман" на северо-западной стороне пересечения пр. Абая и ул. Ашимова. Глубина залегания тоннелей и станции – 18 метров от поверхности земли.

Генподрядчиком полностью завершена проходка левого перегонного тоннеля длиной 1591 метр. Здесь началась укладка рельсов с применением бесстыковой и бесшпальной технологии, которая обеспечит бесшумное движение поездов и повысит комфорт пассажиров. Также предусмотрены автоматизированные системы управления движением, пожаротушения и антитеррористической безопасности.

Активно продолжается проходка правого тоннеля, из 1593 метров уже пройдено 875.

Строительство самой станции, которая расположена глубоко под землей, идет хорошими темпами. Нормативные сроки строительства станции – 36 месяцев, "BCN Group" ("Bazis Construction") планирует завершить эту работу досрочно – за 14 месяцев. Согласно графику производства работ, в ноябре текущего года планируется завершить бетонные работы и приступить к инженерным и отделочным работам на станции.

На проекте в три смены трудится опытная и профессиональная команда из более чем 400 человек: 124 работают под землей, 293 – на открытых участках.

Фото: Bazis

Завершение всех строительно-монтажных работ, согласно утвержденным планам заказчика, намечено на первое полугодие 2026 года.